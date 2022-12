Neha Bhasin affiche ses courbes sexy en soutien-gorge de sport et en collants

Jeudi, Neha Bhasin, célébrité de Bigg Boss 15, a été vue exhibant ses courbes sexy dans un soutien-gorge de sport et des collants. Elle a été vue portant des vêtements de sport scintillants et portant une bouteille d’eau tout en faisant signe aux paps à l’extérieur du gymnase.

Inutile de dire que Neha Bhasin ne manque jamais de nous impressionner avec son apparence. La chanteuse est connue pour son style affirmé et son glamour. Elle a l’air absolument incroyable dans la vidéo qui devient virale sur les réseaux sociaux. Récemment, elle est apparue aux Mirchi Music Awards lorsqu’elle a opté pour un lehenga traditionnel et était magnifique.









Partageant la vidéo, elle a écrit: «022 a vu le folk punjabi occuper le devant de la scène aux Mirchi Music Awards. Le peuple punjabi a mon cœur pour toujours, il me relie profondément à mes racines et à mes parents bien-aimés.

Plus tôt, sa semaine, elle a laissé tomber ses photos sexy en bikini et a écrit: “Terminer l’année sur un solide 10 en me tapotant le dos et en se préparant pour une mise à niveau dans tous les sens. La seule relation qui soit éternelle est avec vous-même. Faites en sorte que ça compte. Bonne journée.”





Pendant ce temps, après Mandana Karimi, Sona Mohapatra et Urfi Javed, Neha Bhasin, qui a participé à Bigg Boss OTT et Bigg Boss 15 l’année dernière, a critiqué les fabricants et Sajid Khan sans prendre les noms des deux. La chanteuse s’est rendue sur son Instagram et a déclaré que la présence de Sajid dans la série était “un triste reflet d’un patriarcat profondément enraciné”.

Neha, qui a remporté le single Filmfare Award de la meilleure chanteuse de lecture pour la chanson Jag Ghoomya dans Sultan, s’est récemment tournée vers ses histoires Instagram et a écrit : “La présence des prédateurs à la télévision est encore une fois le triste reflet du patriarcat profondément enraciné dans la société indienne. Les hommes obtiennent une perversion de laissez-passer gratuite alors que toutes les étiquettes sont réservées aux femmes en Inde. Les hommes prédateurs obtiennent des heures de grande écoute.