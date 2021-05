Négocier l’action avant la publication trimestrielle

Target sera le dernier détaillant à grande surface à publier ses résultats trimestriels lorsqu’il annoncera ses bénéfices avant la cloche de mercredi.

Ce rapport fait suite à un quart d’éclatement de Walmart. Les ventes de produits d’épicerie et de commerce électronique ont aidé cette entreprise à battre ses résultats supérieurs et inférieurs. Le bénéfice de 1,69 $ par action a dépassé les prévisions de 1,21 $.

Selon Matt Maley, stratège en chef du marché chez Miller Tabak, il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles pour Target.

Le mauvais? Maley a déclaré que l’action était sujette à des ventes lorsqu’elle était trop chère.

« Sur une base historique, l’action est définitivement chère. À une certaine époque, les ventes sont au même niveau qu’en 2005 et 2000, juste avant de subir une vente assez importante », a déclaré Maley à « Trading Nation » sur CNBC. Mardi.

En 2005, la dernière fois que le titre s’est échangé au-dessus de 1,1 fois les ventes, il est passé d’un sommet de 60 $ à un creux en dessous de 45 $ en 12 mois, soit une baisse de plus de 25%. Il se négocie actuellement à 1,12 fois les ventes de fuite.

« La bonne nouvelle, cependant, est que vous ne pouvez pas obtenir un graphique beaucoup plus beau que celui-ci. Je veux dire, de nombreuses actions différentes ont atteint des sommets et des creux plus élevés depuis un an maintenant depuis la pandémie de mars 2020. Celui-ci les fabrique depuis quatre ans », a déclaré Maley.

En fait, contrairement à la plupart des actions, Target n’a pas atteint un creux plus bas lors de la vente panique de la pandémie de coronavirus en mars dernier.