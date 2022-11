Négociations sur le climat : 30 ans d’espoir fondu et de puissance américaine

Il y a trente ans, on espérait qu’un monde qui se réchaufferait pourrait réparer son acte.

Ce n’était pas le cas.

Les États-Unis ont aidé à forger deux accords historiques pour freiner le changement climatique, puis les ont tous deux torpillés lorsque de nouvelles administrations politiques ont pris le relais. Les nations riches et pauvres se disputaient pour savoir qui devait faire quoi. Pendant ce temps, la Terre s’est réchauffée encore plus vite.

L’espoir a fondu, ainsi que 36 billions de tonnes de glace, calculent les scientifiques.

Depuis 1992, lorsque les dirigeants mondiaux se sont réunis pour la première fois pour lutter contre le réchauffement climatique, l’humanité a craché plus d’un billion de tonnes de dioxyde de carbone piégeant la chaleur des combustibles fossiles dans l’air. Le monde a augmenté de 1,1 degré (0,6 degré Celsius).

Alors que les négociateurs sur le climat se réunissent en Égypte pour tenter de limiter le réchauffement futur à quelques dixièmes de degré de plus, les responsables et les historiens de longue date voient des thèmes récurrents dans les efforts passés qui résonnent encore aujourd’hui. Ces thèmes impliquent l’empreinte démesurée des États-Unis et le bras de fer entre des nations qui se sont enrichies grâce aux combustibles fossiles et des pays encore en développement qui ressentent une douleur disproportionnée du changement climatique et se font dire de ne pas développer beaucoup de charbon, pétrole et gaz naturel.

“Les États-Unis ont été la force dominante absolue dans tout cela”, a déclaré l’historienne des négociations climatiques Joanna Depledge de l’Université de Cambridge en Angleterre. “J’ai bien peur que les États-Unis aient été à la fois la meilleure et la pire chose, vraiment, dans les négociations.”

Cela a commencé sur une bonne note. En 1992, cinq ans après un accord environnemental historique visant à interdire les produits chimiques destructeurs d’ozone, les dirigeants mondiaux ont signé un traité à Rio de Janeiro lors du « Sommet de la Terre. « Cela a lancé le processus formel des Nations Unies pour négocier la réduction des émissions de carbone. Le monde a reconnu que le changement climatique “va tous nous affecter et nous devons tous y faire face”, a rappelé le premier secrétaire de l’ONU au climat, Michael Zammit Cutajar.

Oren Lyons, gardien du clan des tortues de la nation Onondaga à New York, l’a qualifié des décennies plus tard de la plus grande réunion à laquelle il ait assisté : « Il y avait un immense sentiment de bien-être, de pouvoir faire quelque chose… Il y avait beaucoup d’espoir. là.”

Inger Andersen, une jeune responsable du développement des Nations Unies à l’époque, a déclaré que le sommet avait lancé trois programmes différents et que rien ne les arrêterait.

«Je veux dire, c’était ça. Nous l’avons réparé », se souvient Andersen, aujourd’hui directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement. «Je veux dire que c’était ça. C’était incroyable, non ?”

La guerre froide venait de se terminer et “l’environnement mondial était considéré comme un moyen de rapprocher les pays en guerre”, a déclaré Depledge. “C’était considéré comme une sorte de coopération bénigne, vous savez, maternité et tarte aux pommes.”

“Oui, c’était naïf, mais cela aurait pu être fait”, a déclaré Depledge. “De telles propositions innovantes et passionnantes ont été avancées dans les premières années, et si elles avaient été mises en œuvre, nous serions dans une bien meilleure situation.”

Cela comprenait un fonds d’assurance pour l’idée de catastrophe de masse qui aurait été tout simplement idéale pour l’inondation dévastatrice du Pakistan cet été qui a mis un tiers de la nation sous l’eau, a déclaré Depledge.

L’idée de responsabilités différenciées, les pays développés prenant l’initiative, traversait les négociations. Le pays clé qui a dû accepter cela était l’émetteur n° 1 à l’époque : les États-Unis.

“Quand je repense à cela maintenant, pas seulement à ce moment-là, mais au-delà, je vois la négociation comme un effort pour amener les États-Unis à bord et les garder à bord, tout au long”, a déclaré Cutajar.

En 1997 à Kyoto, au Japon, les États-Unis ont négocié un accord qui obligerait les pays développés à réduire leurs émissions de gaz piégeant la chaleur aux niveaux de 1990 et au-dessous. Cutajar avait le plus d’espoir de sa carrière. C’était un pas dans la bonne direction qui serait suivi d’encore plus de pas, pensa-t-il.

“La flexibilité qui définit le protocole de Kyoto a été largement conçue aux États-Unis”, a-t-il déclaré.

“Cet optimisme a duré assez longtemps… le véritable coup de marteau a été la décision du président (George) W. Bush” de faire échouer l’accord de Kyoto, a déclaré Depledge. “Cela a vraiment sonné le glas très lent de cet important traité juridiquement contraignant, dont nous pensions qu’il serait le début – le début d’une solution durable au changement climatique.”

L’accord de Kyoto a traîné en longueur, a déclaré Cutajar. Enfin, un nouvel accord non contraignant, où chaque pays a défini ses propres objectifs d’émissions, a été conclu à Paris en 2015, après un accord parallèle entre les États-Unis et la Chine. Encore une fois, les États-Unis ont joué un rôle de chef de file. L’accord de Paris a été formulé avec délicatesse pour que le Sénat américain contrôlé par les républicains n’ait pas besoin de le ratifier.

Les négociateurs ont littéralement dansé pour célébrer.

Encore une fois, une nouvelle administration républicaine, cette fois le président était Donald Trump, s’est retirée de l’accord. Puis Joe Biden a réintroduit les États-Unis et les négociations reprennent avec les États-Unis qui rechignent maintenant à l’idée de payer pour les dommages causés aux pays les plus pauvres qui n’ont pas émis beaucoup de pollution par le carbone, comme le Pakistan.

“Les États-Unis continuent d’être un partenaire difficile mais essentiel”, a déclaré Cutajar.

Bill McKibben, militant de longue date du changement climatique, a déclaré: «La seule chose que je n’aurais pas pu prévoir, c’est à quel point notre société réagirait peu face à un avertissement clair des scientifiques sur le plus grand danger auquel nous ayons jamais été confrontés, que nous comploterions pour ne rien faire pendant 30 ans. années. C’est grâce au travail extraordinaire de l’industrie des combustibles fossiles. »

De nombreuses recherches universitaires et autres ont attribué au secteur des combustibles fossiles le mérite de ralentir ou d’arrêter les efforts de lutte contre le changement climatique, en particulier aux États-Unis.

Cutajar, longtemps retraité et vivant en Suisse, n’a plus cet espoir qui a fleuri dans les années 1990.

“Je ne peux pas dire que je suis optimiste”, a déclaré Cutajar dans une interview avec l’Associated Press. « La race humaine ne va pas être anéantie, mais il va y avoir un déplacement – ​​un mouvement de personnes – à une échelle historique. Il y en a déjà. Il y aura plus.”

