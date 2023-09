Négociations sur la grève de l’UAW dans le secteur automobile : où en sont les choses

Le président de l’UAW, Shawn Fain, s’adresse aux membres du syndicat lors d’un rassemblement du dimanche de solidarité à Warren, Michigan, le 20 août 2023. Michael Wayland / CNBC

DETROIT – Les Travailleurs unis de l’automobile et les constructeurs automobiles de Détroit restent très éloignés avant que le syndicat ne fasse « probablement » une grève stratégique dans les entreprises après la date limite de jeudi à 23 h 59 HE, a déclaré mercredi soir le président de l’UAW, Shawn Fain. Le dirigeant syndical au franc-parler a exposé des détails importants sur les propositions actuelles entre l’UAW et Moteurs généraux , Moteur Ford et Stellantis concernant les augmentations de prix, les ajustements au coût de la vie, les primes, la sécurité de l’emploi et d’autres nouvelles exigences des entreprises. Fain a également présenté des plans généraux sur la manière dont le syndicat envisage de frapper stratégiquement les constructeurs automobiles de Détroit, si nécessaire. Il a déclaré que la grève débuterait dans un nombre limité d’endroits, suivis par d’autres si nécessaire. « Si les entreprises continuent de négocier de mauvaise foi… alors nos grèves vont continuer à prendre de l’ampleur… Nous allons frapper là où nous devons frapper », a déclaré Fain mercredi lors d’une conférence de presse. Facebook en direct événement. Fain a également déclaré qu' »une grève totale est toujours une possibilité ». Il a également déclaré que s’il y avait des grèves, le syndicat ne négocierait pas vendredi, mais organiserait plutôt un rassemblement à 16 heures à Détroit avec le sénateur américain Bernie Sanders, le législateur progressiste du Vermont. Fain a qualifié les projets du syndicat de « grève debout », un clin d’œil aux grèves « d’occupation » historiques de l’UAW. « Je vais vous dire ceci, je suis en paix avec la décision de faire grève s’il le faut parce que je sais que nous sommes du bon côté dans cette bataille », a déclaré Fain après avoir évoqué sa foi dans la religion et le syndicat. « C’est une bataille de la classe ouvrière contre les riches ; des nantis contre les démunis ; de la classe milliardaire contre tous les autres. » Les principales revendications du syndicat comprenaient des augmentations de salaire horaire de 40 %, une semaine de travail réduite à 32 heures, un retour aux retraites traditionnelles, l’élimination des niveaux de rémunération et le rétablissement des ajustements au coût de la vie, entre autres points sur la table. . Ford et Stellantis n’ont pas immédiatement répondu aux commentaires sur les remarques de Fain. GM a publié une déclaration générale selon laquelle l’entreprise continue de négocier avec le syndicat et « a présenté des offres supplémentaires fortes ». « Cela inclut des augmentations de salaire annuelles garanties historiques, des investissements dans nos usines de fabrication aux États-Unis pour offrir des opportunités à tous et un raccourcissement du délai nécessaire aux employés en cours d’évolution pour atteindre le salaire maximum », a déclaré GM dans un communiqué envoyé par courrier électronique. Voici où en sont les choses sur les questions clés, selon Fain.

Salaires

Fain a déclaré que Ford avait proposé une augmentation de 20 % sur les quatre années de l’accord, suivi de GM à 18 % et de Stellantis à 17,5 %. De telles augmentations constitueraient facilement des victoires record pour le syndicat à l’époque moderne, mais Fain a déclaré qu’elles ne sont pas adéquates car elles sont dérisoires en comparaison des augmentations de salaire d’environ 40 % accordées par les PDG des constructeurs automobiles de Détroit. « Nous constatons un mouvement de la part des entreprises, mais elles ne sont toujours pas disposées à s’entendre sur le type d’augmentation qui compenserait l’inflation en plus de décennies de baisse des salaires et leurs propositions ne reflètent pas les profits massifs que nous avons générés. pour ces couples », a-t-il déclaré.

Niveaux

La fin des échelons, ou rémunération progressive, où les membres sont payés différemment en fonction de l’ancienneté, est une priorité absolue du syndicat depuis des années. Fain a déclaré que chacun des constructeurs automobiles a proposé de réduire à quatre ans la période d’acquisition de huit ans pour atteindre les salaires les plus élevés, actuellement supérieurs à 32 dollars de l’heure.

COLA

Fain a exigé un retour aux ajustements au coût de la vie, ou COLA, qui augmentent les salaires pour suivre le rythme de l’inflation. Fain a déclaré que toutes les entreprises ont fait des propositions de « COLA déficientes » qui incluent des paiements forfaitaires, limitent les montants ou n’interviennent qu’à certains niveaux que le syndicat juge inadéquats. Ford a proposé un retour à une formule COLA utilisée dans le passé, qui, selon Fain, offrirait une protection salariale estimée à moins de 1 $ sur la durée du contrat ; Les propositions de GM et de Stellantis n’offriraient aucune protection, a-t-il déclaré.

Partage des profits

L’UAW souhaitait augmenter les paiements de participation aux bénéfices afin de fournir aux travailleurs 2 dollars pour chaque million de dollars dépensé par une entreprise en rachats d’actions, en dividendes spéciaux et en augmentations des dividendes normaux. Fain a déclaré que les constructeurs automobiles de Détroit ont chacun proposé des formules de « participation aux bénéfices concessionnelles » qui abaissent les normes actuelles, qui sont basées sur les bénéfices nord-américains d’une entreprise. Le syndicat a déclaré que la formule de Ford aurait abouti à des chèques inférieurs de 21 % au cours des deux dernières années ; Les GM auraient donné lieu à des chèques 28 % plus petits au cours de la dernière année ; et Stellantis aimerait baser les paiements sur « un calcul de fréquentation interne inconnu à l’entreprise ». L’intéressement aux bénéfices a été mis en place ces dernières années comme un moyen pour les entreprises de « récompenser » leurs membres dans les bons moments sans avoir à payer des primes aussi élevées lorsque les entreprises n’allaient pas bien.

Temps

Mettre fin au recours aux travailleurs temporaires, qui peuvent percevoir des salaires inférieurs et n’avoir aucune sécurité d’emploi, est une autre priorité de longue date de l’UAW. Fain a déclaré que Ford avait accepté de convertir tous les travailleurs temporaires actuels ayant 90 jours de service continu en travailleurs à temps plein, avec tous les avantages sociaux, selon une progression échelonnée. Fain a déclaré que GM avait offert des avantages sociaux « inadéquats » et de « maigres » augmentations de salaire pour les intérimaires et que la proposition de Stellantis ne prévoyait aucune voie vers le statut à temps plein.

La sécurité d’emploi

L’UAW a proposé ce qu’il appelle un « Programme de protection des familles de travailleurs », dans le cadre duquel les employés d’une usine fermée seraient payés par les constructeurs automobiles pour effectuer un travail de service communautaire local. Les trois constructeurs automobiles ont rejeté la proposition, a déclaré Fain. Stellantis est allé plus loin en proposant un droit unilatéral de fermer et de vendre 18 installations, dont des usines et des dépôts de pièces détachées, a-t-il déclaré.

L’UAW a exigé plus de temps libre pour les travailleurs, avec davantage de congés payés et de congés parentaux prolongés. Les trois constructeurs automobiles ont convenu de faire du 19 juin un jour férié, a déclaré Fain, mais seul Ford est allé plus loin en proposant 2 semaines de congé parental.

Retraités