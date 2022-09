Négociations du G20 sur le climat : les principales économies accusées de “régresser” sur les émissions alors que la réunion se termine par un échec

Les objections au langage sur les objectifs climatiques et la guerre en Ukraine ont empêché la publication d’un communiqué conjoint lors de la réunion ministérielle du G20 à Bali mercredi, ont indiqué des sources diplomatiques.

Sharma, président de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Glasgow (COP26) et chef de la délégation britannique à Bali, a déclaré à Reuters que la réponse du G20 qui représente 80% des émissions mondiales était “incroyablement inquiétante”.

“Il est certain que ce que nous avons vu, c’est qu’un certain nombre de pays sont revenus sur les engagements qu’ils avaient pris à Paris et à Glasgow”, a-t-il déclaré dans une interview, sans désigner aucune nation.

“A moins que le G20 ne veuille donner suite aux engagements qu’il a pris à Glasgow, je crains que la perspective de maintenir 1,5 degré à portée de main ne s’éloigne très, très rapidement.”