Le S&P 500 a débuté lundi près des records de la semaine dernière.

Les actions qui ont conduit l’indice de référence à la hausse ces derniers jours étaient un groupe diversifié – Norwegian Cruise Lines, Twitter, PayPal et Tapestry ont été parmi les plus grands gagnants de la semaine dernière.

Danielle Shay, directrice des options chez Simpler Trading, divise ces quatre en deux groupes. Le premier, Twitter et PayPal, pourrait être considéré comme des valeurs technologiques qui bénéficieront lorsque le Nasdaq est en plein essor.

« Le Nasdaq s’est consolidé, il a reculé au cours du mois de mars, et en ce moment, nous constatons une cassure de ces actions, qui augmente dans leurs rapports de bénéfices. Donc, quand je regarde Twitter et PayPal, je remarque que sur En moyenne, sur la période de 21 jours avant les bénéfices, ils négocient généralement plus haut », a déclaré vendredi Shay à« Trading Nation »de CNBC.

PayPal devrait publier ses résultats le 28 avril, et Twitter le jour suivant, le 29 avril. Pour profiter de cette tendance, Shay achète des appels hors du cours dans l’espoir de voir plus d’avantages à l’approche de ces versions.

«En ce qui concerne les deux autres, Norwegian et Tapestry, ce sont pour moi la réouverture des métiers», a-t-elle déclaré. « Vous avez des traders qui arrivent, achetant ces actions dans le cadre de la réouverture de la transaction, donc j’aime en fait toutes ces actions même si elles se sont bien ralliées, plutôt bien. Si vous obtenez un recul vers le 21-[exponential moving average], Je pense que tous seraient une excellente opportunité. «

Craig Johnson, technicien en chef du marché chez Piper Sandler, voit également des tendances prometteuses sur PayPal et Twitter.

« Si vous regardez le graphique de PayPal, tout ce que l’on voit ici est une sorte de correction dans les constructions d’une tendance haussière à plus long terme », a déclaré Johnson au cours de la même interview. « Il y a probablement un autre avantage de 15% à 16% que nous pensons dans les actions Pay Pal juste pour vous ramener à ces anciens sommets à 305 $. »