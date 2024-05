Négociateur israélien : le Hamas demande un cessez-le-feu avant la libération des otages est « illusoire »

Un membre de l’équipe israélienne de négociation sur les otages a souligné vendredi qu’il n’y aurait pas de cessation des combats à Gaza sans la libération des otages, un jour après que le Hamas a déclaré qu’il ne négocierait avec Israël que s’il mettait d’abord fin à ses opérations dans la bande de Gaza.

Le responsable anonyme a déclaré au site d’information Ynet que la position du groupe terroriste était « délirante ».

« Cela n’arrivera pas. Israël se bat à Gaza, il continuera à se battre de toutes ses forces, et s’il veut une trêve au bénéfice des habitants de Gaza, il ne peut le faire qu’en négociant la libération des otages », a déclaré le responsable.

Le responsable a déclaré que même si Israël est déterminé à parvenir à un accord, il est « clair pour tout le monde que [Gaza’s Hamas leader Yahya] Sinwar tente d’imposer un cessez-le-feu, mais cela n’arrivera pas.»

Le Hamas a déclaré jeudi qu’il refuserait de négocier tant que les combats se poursuivraient à Gaza.

« Le Hamas et les factions palestiniennes n’accepteront pas de faire partie de cette politique en poursuivant les négociations (de cessez-le-feu) à la lumière de l’agression, du siège, de la famine et du génocide de notre peuple », indique le communiqué du Hamas.

L’entrée d’un tunnel à Jabaliya, dans le nord de Gaza, où les corps de sept otages israéliens ont été retrouvés, sur une photo publiée le 31 mai 2024. (Armée de défense israélienne)

« Aujourd’hui, nous avons informé les médiateurs de notre position claire selon laquelle si l’occupation cesse sa guerre et son agression contre notre peuple à Gaza, nous sommes prêts à parvenir à un accord complet incluant un accord d’échange global », a-t-il ajouté.

Les pourparlers en vue d’un accord sur les otages ont été interrompus pendant des mois – le Hamas a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’était pas disposé à conclure un accord à moins qu’Israël ne mette fin aux combats et ne se retire de Gaza, tandis qu’Israël continue de maintenir que la guerre ne prendra fin que lorsque l’organisation terroriste aura été démantelée et les otages libérés.

Le chef du Mossad, David Barnea, s’est rendu à Paris la semaine dernière pour discuter de la reprise des négociations avec les médiateurs américains et qatariens.

À la fin de la réunion, les participants ont convenu de reprendre les discussions sur « de nouvelles propositions menées par les médiateurs égyptiens et qatariens, avec la participation active des États-Unis », a déclaré un responsable israélien au Times of Israel après la réunion.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, deuxième à droite, dirige une réunion hebdomadaire du cabinet à Jérusalem, le 17 avril 2024. (Maayan Toaf / GPO)

Les négociations devaient commencer cette semaine avec les médiateurs transmettant la nouvelle proposition d’Israël au Hamas, mais les pourparlers n’ont pas progressé alors que le Hamas exige de mettre fin aux combats avant d’accepter de reprendre les négociations.

Lors d’une réunion du cabinet mercredi, certains ministres ont déclaré qu’il y avait une marge de négociation sur la question, tandis que le Premier ministre Benjamin Netanyahu et certains de ses alliés ont soutenu que cela équivaudrait à une capitulation.

Les proches des otages détenus dans la bande de Gaza ont accusé vendredi le gouvernement de « sacrifier » leurs proches, après une réunion houleuse à laquelle ont participé certaines familles jeudi, au cours de laquelle le conseiller à la sécurité nationale, Tzachi Hanegbi, aurait déclaré qu’Israël ne mettrait pas fin à la guerre à Gaza avant un accord pour sauver toutes les personnes enlevées.

Le conseiller à la sécurité nationale Tzachi Hanegbi arrive à une audience du procès contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu, au tribunal de district de Jérusalem, le 5 mars 2024. (Chaim Goldberg/Flash90)

Selon la Douzième chaîne, pendant la réunion, Hanegbi s’en est pris à des proches qui critiquaient Netanyahu, disant à l’un d’eux qu’elle n’avait aucun endroit où « ressentir de la douleur et de la haine comme celle-ci », et se moquant d’un autre proche lorsqu’elle quittait la pièce en colère.

Les communications entre les familles des otages et l’administration de Netanyahu sont devenues de plus en plus tendues ces derniers mois alors que les protestations contre le gouvernement pour ne pas avoir accordé la priorité aux otages se sont intensifiées, certains proches s’associant à des groupes d’activistes anti-gouvernementaux. Les deux camps se sont accusés mutuellement de politiser la question.

La guerre a commencé le 7 octobre avec l’attaque sans précédent du Hamas contre Israël, au cours de laquelle des milliers de terroristes ont saccagé le sud d’Israël, assassinant quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et en kidnappant 252.

On estime qu’il reste 121 otages à Gaza, mais pas tous vivants.

Lors du dernier cycle de négociations, Israël a accepté une proposition soumise au Hamas, mais le groupe terroriste, tout en prétendant être également d’accord, a répondu par des conditions modifiées qu’Israël n’avait pas autorisées.