Négligence infantile liée à des problèmes de santé mentale et physique à l’âge adulte

Une nouvelle recherche de l’Université de Toronto a révélé que la négligence pendant l’enfance, même en l’absence d’abus sexuels et de violence physique durant l’enfance, est liée à un large éventail de problèmes de santé mentale et physique à l’âge adulte.

Même si de nombreuses recherches ont établi l’impact néfaste des abus physiques et sexuels durant l’enfance sur la santé des adultes, on sait beaucoup moins si la négligence, en l’absence d’abus, a des conséquences négatives similaires. Notre recherche souligne l’importance pour les professionnels de la santé de documenter si leurs patients ont des antécédents de négligence en plus d’autres adversités infantiles.

Linxiao Zhang, premier auteur, doctorant à la Faculté de travail social Factor-Inwentash (FIFSW), Université de Toronto

Les chercheurs ont découvert des associations significatives entre la négligence infantile et de nombreux problèmes de santé chez les adultes en tenant compte de l’âge, du sexe et de la race. Des exemples de mauvaise santé physique comprenaient les accidents vasculaires cérébraux, l’asthme et la BPCO. Des handicaps tels que la déficience auditive, la déficience visuelle, la déficience cognitive et les problèmes de mobilité étaient également liés à la négligence pendant l’enfance, tout comme une mauvaise santé mentale, comme la dépression.

L’étude, publiée cette semaine dans Maltraitance et négligence envers les enfantsa utilisé un large échantillon représentatif de plus de 41 000 adultes américains tirés de l’enquête de surveillance des facteurs de risque comportementaux de 2021.

Après avoir établi un lien entre la négligence pendant l’enfance et une gamme de problèmes de santé mentale et physique, les auteurs souhaitaient identifier les facteurs susceptibles de favoriser la résilience chez ceux qui ont été victimes de négligence. Des recherches plus approfondies ont indiqué que la relation entre la négligence envers les enfants et les problèmes de santé à l’âge adulte était largement atténuée lorsqu’on contrôlait deux facteurs clés : le statut socio-économique de l’adulte et la présence d’un adulte solidaire pendant l’enfance.

« Il semble que les enfants négligés qui parviennent à rester à l’école plus longtemps et à disposer d’un revenu raisonnable à l’âge adulte sont considérablement moins vulnérables aux problèmes de santé plus tard dans la vie que les enfants négligés qui sont moins instruits et moins en sécurité financièrement à l’âge adulte. » a déclaré le co-auteur Andie MacNeil, étudiant au doctorat au FIFSW de l’Université de Toronto.

Malheureusement, rester à l’école plus longtemps peut être un défi pour ceux qui sont victimes de négligence. Des recherches antérieures ont montré que l’adversité durant l’enfance était associée au fait d’abandonner l’école tôt et de gagner moins à l’âge adulte. À leur tour, la pauvreté et des niveaux d’éducation inférieurs sont souvent associés à davantage de problèmes de santé mentale et physique à l’âge adulte.

Les enfants qui ont un adulte qui les soutient sont également plus susceptibles de surmonter les défis associés à la négligence.

« Un adulte protecteur est quelqu’un qui fait en sorte que l’enfant se sente en sécurité et protégé à la maison », a déclaré la co-auteure Ishnaa Gulati, récemment diplômée d’une maîtrise en santé publique de l’École de santé publique Dalla Lana de l’Université de Toronto. « Nos résultats suggèrent que ce rôle éducatif pourrait apporter un soutien essentiel aux enfants, même lorsqu’ils manquaient des produits de première nécessité. »

Les auteurs espèrent que ces résultats pourront contribuer au bien-être des survivants de négligence infantile.

« Bien qu’il existe encore des disparités significatives en matière de santé entre les personnes avec et sans antécédents de négligence, nos résultats mettent en évidence des voies potentielles pour aider à promouvoir de meilleurs résultats en matière de santé parmi les survivants de la négligence », a déclaré l’auteur principal Esme Fuller-Thomson, professeur au FIFSW et directeur. de l’Institute for Life Course and Aging de l’Université de Toronto. « Ces résultats soulignent l’importance des interventions de mentorat et d’autres soutiens communautaires susceptibles de promouvoir des sentiments de sécurité et de confiance parmi les enfants négligés et de garantir que les enfants négligés disposent des ressources et des encouragements nécessaires pour rester à l’école le plus longtemps possible. »