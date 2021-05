Neetu Kapoor sur ne pas vivre avec Ranbir Kapoor, Riddhima Kapoor Sahni

Cela fait un an que Neetu Kapoor vit seule après la disparition de son mari et acteur légendaire en avril 2020. Cependant, ses enfants – Riddhima Kapoor Sahni et Ranbir Kapoor passent souvent du temps de qualité avec elle. Maintenant, lors d’une récente interaction, Neetu a révélé qu’elle aimait sa vie privée et voulait que son enfant soit occupé par leur vie.

L’acteur vétéran a déclaré à Filmfare: « Je veux qu’ils soient occupés par leur vie. Je dis simple dil mein raho, simple sar pe mat chadho (reste dans mon cœur, ne reste pas debout sur ma tête). Quand Riddhima était avec moi pour la pandémie, j’étais tellement stressée pendant un an parce qu’elle ne pouvait pas revenir en arrière. J’étais tellement agité. Je lui disais de rentrer à Riddhima, Bharat (Sahni) est seul. Je la repoussais littéralement. J’aime ma vie privée. Je suis habitué à ce mode de vie. «

Tout en partageant une anecdote, Neetu a ensuite partagé: «Je me souviens quand Riddhima allait à Londres pour étudier, je hurlais pendant des jours. Si quelqu’un venait même à la rencontrer et lui dire au revoir, je commençais à pleurer. , Je ne l’ai pas fait. Il m’a dit, maman, tu ne m’aimes pas. Mais ce n’est pas ça. C’était juste que je m’étais habitué à cette vie, à vivre loin d’un enfant. Alors quand c’est arrivé à nouveau, J’étais préparé. «

Le ‘Yaarana‘acteur a également déclaré: « Je pense que ces moments où ils étaient à l’étranger m’ont rendu plus fort et m’ont fait sentir que je vais bien être seul. De plus, ils doivent continuer leur vie. Je suis heureux quand ils viennent, mais je les veux de rentrer chez eux et de s’installer. Je dis juste une chose, ne me rencontrez pas tous les jours, mais restez connectés. Je ne veux pas qu’ils soient avec moi tout le temps, je suis très indépendant de cette façon. Je aime ma vie telle qu’elle est. «