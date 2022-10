Neetu Kapoor souhaite à sa belle-fille Alia Bhatt pour son premier Karwa Chauth

L’actrice de Bollywood Alia Bhatt, qui s’est mariée avec Ranbir Kapoor en avril, célèbre son premier Karwa Chauth. À l’occasion spéciale, sa belle-mère Neetu Kapoor s’est rendue sur Instagram et lui a souhaité.

S’adressant à Instagram, Neetu a partagé une adorable photo de sa fille Riddhima Kapoor Sahni et de sa belle-fille Alia Bhatt du jour du mariage d’Alia et Ranbir. “Je souhaite à mes beautés Bonne Karva Chauth. @riddhimakapoorsahniofficial @aliaabhatt #myjaans”, a-t-elle légendé le post. Sur l’image, Riddhima est vue assise à côté d’Alia, qui était vêtue d’un magnifique sari ivoire.





Réagissant au souhait de Karwa Chauth de sa mère, Riddhima a laissé tomber une chaîne d’emojis au cœur rouge dans la section des commentaires. Riddhima est la fille de Neetu et de feu Rishi Kapoor. Riddhima a rencontré l’homme d’affaires de Delhi Bharat Sahni alors qu’il étudiait à Londres. Ils se sont mariés en 2006, après quatre ans de relation. Ils adorent les parents de leur fille Samara.

Sur le plan personnel, Alia a connu une année mouvementée avec son mariage avec Ranbir Kapoor, annonçant sa grossesse et ayant joué dans plusieurs succès au box-office. L’actrice de Gully Boy s’est mariée avec la star de Shamshera le 14 avril lors d’une cérémonie privée et fin juin, le couple a annoncé la bonne nouvelle qu’ils attendaient un bébé. La semaine dernière, le couple a même organisé une baby shower pour leurs amis et leur famille à leur domicile.

En février, elle a joué dans le drame Gangubai Kathiawadi de Sanjay Leela Bhansali et a reçu d’énormes distinctions pour sa performance. Le film a également collecté plus de Rs 100 crore au box-office. Puis, en mars, l’actrice a joué un camée crucial dans l’extravagance d’action RRR de SS Rajamouli, dirigée par Jr NTR et Ram Charan. Le film s’est avéré être un énorme succès et est devenu le quatrième film indien le plus rentable de tous les temps.

(Avec les entrées de l’ANI)