Neetu Kapoor, Soni Razdan, Riddhima Kapoor Sahni et Shaheen Bhatt accueillent Alia Bhatt, la petite fille de Ranbir Kapoor

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor sont enfin devenus de fiers parents le dimanche 6 novembre, et les Kapoor et les Bhatt accueillent l’arrivée de leur petite fille. La mère d’Alia, Soni Razdan, et sa sœur Shaheen Bhatt, la mère de Ranbir Neetu Kapoor et sa sœur Riddhima Kapoor Sahni ont partagé leurs sentiments joyeux sur leurs réseaux sociaux.

Annonçant la naissance de leur « fille magique », la nouvelle maman Alia Bhatt a partagé une photo spécialement conçue. On voit un lion et une lionne câliner leur petit sur la photo, en dessous de laquelle ces mots sont écrits : “Et dans la meilleure nouvelle de nos vies, notre bébé est là et quelle fille magique elle est. Nous débordons officiellement d’amour – béni et PARENTS obsédés !!! j’adore j’adore j’adore Alia et Ranbir.”

Soni Razdan, qui a partagé l’espace à l’écran avec sa fille dans le thriller d’espionnage Raazi acclamé par la critique en 2018, a posté la même photo sur son compte Instagram et a écrit : “Oh, bonne journée ! Tellement de gratitude envers la vie pour cette incroyable et merveilleuse bénédiction d’un cadeau. Merci à tous pour vos vœux d’amour. Notre coupe collective déborde”, ajoutant trois émojis coeurs noirs.

L’actrice vétéran Neetu Kapoor, qui a été vue aux côtés de Ranbir à Besharam, a partagé la même photo d’annonce et a écrit “Bénédictions”, avec un cœur rouge et des émojis les mains jointes. Sa fille Riddhima Kapoor a également partagé la même photo et l’a sous-titrée : “Notre petite fille est là” avec un emoji au cœur rouge.



















La sœur de Ranbir a également consulté ses histoires Instagram et partagé la photo de Ranbir et Alia de leur cérémonie de mariage et a écrit : “Ooooooofff ! Le plus heureux aujourd’hui. Parents fiers de la plus adorable des bénédictions de bébé que Bua l’aime déjà”, ajoutant des émojis au cœur blanc. Shaheen Bhatt a partagé l’affiche spécialement conçue sur son compte Instagram avec la légende : “Je n’arrêterai peut-être jamais de pleurer. Notre petit haricot est enfin là et la vie a changé pour toujours.

Pour les non-initiés, le couple puissant s’est marié le 14 avril et a annoncé sa grossesse le 27 juin.