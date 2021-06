Neetu Kapoor se souvient quand elle a chorégraphié une séquence de danse pour Amitabh Bachchan dans ‘Yaarana’

L’acteur vétéran Neetu Kapoor partage très souvent les souvenirs de son défunt mari et de notre bien-aimé Rishi Kapoor sur les réseaux sociaux après sa mort traumatisante l’année dernière. Elle garde ses souvenirs vivants pour les fans et sa famille. Neetu est souvent vu en train de partager des vidéos et des photographies d’eux qui montrent leur voyage remarquable à Bollywood ensemble.

L’actrice a récemment partagé une anecdote de son film ‘Yaraana’ qui est sorti en 1981. Neetu peut être vu en train de danser avec Amitabh Bachchan qui a été magnifiquement chorégraphié par elle.

Elle a sous-titré la vidéo sur Instagram comme « Ce montage de Yarana est très spécial car je l’ai chorégraphié ».

Dans la vidéo, on peut voir Big B suivre les instructions de Neetu alors qu’elle l’admire joyeusement. Elle bouge ses pieds avec les siens dans le montage.

Sa fille, Riddhima Kapoor Sahni a commenté avec un emoji de cœur et les internautes adorent la vidéo et l’histoire qui se cache derrière.

Un fan en appréciation a écrit: « Aww, c’est si beau. Il y a tellement de facettes à votre sujet qui sont sûrement restées sous-estimées. Je n’ai jamais su à ce sujet, c’est tellement beau, je suppose qu’il n’y a rien que vous ne puissiez faire. «

Neetu emmène souvent ses fans dans un voyage nostalgique qui les maintient bien connectés et conscients des moments précieux qu’elle chérit.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Neetu sera prochainement vu dans « Jug Jugg Jeeyo » aux côtés de Varun Dhawan, Kiara Advani et Anil Kapoor. Le tournage du film devrait reprendre prochainement