Neetu Kapoor se souvient du méchant Ranbir Kapoor appelant les pompiers quand il était enfant

Neetu Kapoor a récemment visité les décors de ‘Super Dancer 4’ et a partagé plusieurs incidents amusants impliquant sa famille. L’acteur vétéran a partagé un souvenir de son fils et acteur Ranbir Kapoor faisant appel aux pompiers quand il était enfant et cela aussi à New York. Neetu a révélé qu’il avait vu une alarme incendie et qu’il avait simplement appuyé dessus au hasard, ce qui a amené les pompiers à se rendre sur les lieux.

L’acteur a partagé : « Usne dekha aur socha kya hoga agar mein isko dabunga. Et il l’a fait. Immédiatement, les pompiers de saare se nichent autour du bâtiment aur Ranbir dar gaya. Il n’a rien dit à personne, bas apni daadi ke paas chala gaya et a dit meine kiya kisi ko batana nahi (Il l’a vu et s’est dit « on va sonner ». Et il l’a fait. Immédiatement, tant de camions de pompiers sont arrivés en bas et Ranbir a eu peur. Il n’a rien dit à personne, il est juste allé voir sa grand-mère et lui a dit qu’il avait l’a fait, mais elle ne devrait le dire à personne).

Neetu a poursuivi en parlant de Ranbir et Anurag Basu qui ont collaboré à « Barfi ! et ‘Jagga Jasoos’. Elle a dit, « Jo bhi guest aate hai, wo dada ke saath dance karte hai (j’ai vu Anurag Basu danser avec chaque invité). Et j’adore le rythme dada ka. Aur mujhe bahut dil kar raha hai ke principal apne bete ka gaana inke saath karu (Je souhaite danser avec lui sur la chanson de mon fils). »

Pendant ce temps, Neetu a tourné pour son prochain film « Jug Jugg Jeeyo » aux côtés de Varun Dhawan, Kiara Advani et Anil Kapoor sur le plan du travail.