L’acteur vétéran Neetu Kapoor a admis qu’elle était « obsédée » par ses deux enfants, son fils Ranbir Kapoor et sa fille Riddhima Kapoor Sahni alors qu’ils grandissaient. Dans une interview, Neetu a révélé que son monde tournait autour d’eux et qu’elle a même perdu beaucoup de ses amis car ils pensaient qu’elle était devenue « trop ennuyeuse ».

Pour l’inversé, Neetu s’était éloigné de l’industrie cinématographique en 1983 pour l’élever, elle et les enfants de Rishi Kapoor, Ranbir et Riddhima. Elle est réapparue dans les films en 2009 avec une apparition dans Saif Ali Khan et Deepika Padukone avec «Love Aaj Kal» face à Rishi Kapoor.

Parlant de la même chose avec Filmfare, Neetu a déclaré: «J’étais une mère obsédée. J’étais tellement obsédée que j’ai oublié le monde pendant les 10 premières années peut-être. Mes amis m’ont quitté, ils ont pensé que j’étais devenu très ennuyeux. J’ai dû abandonner les chercher à l’école, les chercher… J’étais si fou. Je devais être à la maison quand ils étaient là-bas, donc je n’ai rencontré personne. «

Neetu a dit qu’elle avait essayé de cuisiner des plats que Ranbir et Riddhima aimaient tous les deux. Neetu a dit: « Pour moi, pour les garder heureux, pour leur donner ce qu’ils voulaient … ma vie était devenue comme ça. Dans le processus, j’ai perdu beaucoup d’amis. Je me suis reconnecté, bien sûr, plus tard. Maintenant, ils dis-moi: « Tu vois, tu es devenu trop ennuyeux. Et tu parlais constamment de tes enfants. » «

Sur le plan du travail, Neetu a été vu pour la dernière fois dans «Besharam», qui a été libéré en 2013, en face de son mari Rishi Kapoor et de son fils Ranbir. L’acteur vétéran sera ensuite vu dans « Jug Jugg Jeeyo », qui comprend également Anil Kapoor, Varun Dhawan et Kiara Advani dans des rôles clés.