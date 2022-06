Neetu Kapoor se fait troller pour avoir dansé sur O Haseena Zulfon Wali sur le toit de la voiture, les internautes disent « ce que Rishi Kapoor… »

Neetu Kapoor juge actuellement Dance Deewane Juniors, la populaire émission de téléréalité basée sur la danse pour les enfants, aux côtés de la chorégraphe Marzi Pestoni et de la sensationnelle Nora Fatehi. Karan Kundrra agit en tant qu’hôte de l’émission de télévision Colors, appréciée par le public pour les talents de danseur des petits enfants.

Dans une récente promo partagée par la chaîne sur son compte Instagram, on peut voir Neetu chanter sur la chanson à succès de feu Shammi Kapoor O Haseena Zulfon Wali Jaane Jahan sur le toit d’une voiture avec Marzi. Bien que les deux soient vraiment mignons ensemble, l’actrice est devenue une victime de trolls en ligne.

L’un des utilisateurs d’Instagram a consulté la section des commentaires et a écrit : « Regarde Neetu, putain quand Rishi ji était là, elle était comme si sanskari. Maintenant, regarde-la. On dirait qu’elle attendait juste que Rishi ji parte ». Alors qu’un autre a fait remarquer, ça fait bizarre de te voir danser avec d’autres gars. Qu’est-ce que Rishi Ji va penser maintenant? ».

Un autre internaute a écrit « Kuch zyaada hi ho gaya », tandis qu’un autre a remarqué « Neetu ji pagla gayi hain ». Certains internautes sont venus la soutenir et ont critiqué ceux qui la traînaient alors qu’un utilisateur écrivait : « Soch badlo. Tumhare hisab se agar koi lady 60 ho gyi ya veuve hai to ghar me ghutne pakad ke baith jaye bas. «





Un commentaire disait : « Parfois, les gens font des choses pour oublier leurs soucis et leur dépression… alors ne jugez pas. Nous ne savons pas quel genre de problèmes psychologiques elle traverse ». Un autre utilisateur a écrit : « Pucca Punjabi kudi ! Rishi Kapoor aurait adoré son attitude ».

Pour les non-initiés, Neetu et Rishi s’étaient mariés en 1980 et étaient restés heureux pendant quarante ans jusqu’à ce que l’acteur du jour J décède d’une leucémie en avril 2020. Ranbir Kapoor, qui s’est récemment marié avec Alia Bhatt, et Riddhima Kapoor Sahni, qui a épousé Bharat Sahni en 2006, sont leurs deux enfants.