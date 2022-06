Le mariage de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt le 14 avril est devenu l’événement le plus médiatisé du calendrier de Bollywood cette année. Les tourtereaux se sont mariés lors d’une cérémonie de mariage intime en présence de leurs familles et amis proches. Maintenant, dans une récente interview, la mère de Ranbir, Neetu Kapoor, a parlé de sa relation avec son fils et sa belle-fille après leur mariage.

S’adressant à Indian Express, elle a déclaré: « Je pense que la relation entre une belle-mère et une belle-fille est la faute du mari. Parce que tu aimes tellement ta mère, et jab tum joru ka gulaam ban jaate ho na, fir maa ko problem hoti hai. Si vous équilibrez votre amour pour votre mère et votre femme, c’est toujours mieux. Elle vous aimera davantage.

Détaillant plus en détail comment Ranbir « équilibre son amour » entre sa mère et sa femme, Neetu a ajouté : « Mon fils est un homme très intelligent, il équilibre son amour. Il ne dit pas « maman maman maman », il peut m’appeler une fois tous les cinq jours et demander, ‘aap thik ho na?’. Pour qu’il me le demande, c’est assez.





L’actrice chevronnée, qui sera vue ensuite dans la sortie de ce vendredi JugJugg Jeeyo avec Anil Kapoor, Varun Dhawan et Kiara Advani, a même fait l’éloge de l’actrice de Gangubai Kathiawadi en déclarant à la même publication : « Alia est une personne adorable. C’est un être humain beau, simple et non corrompu. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle aimerait partager des conseils conjugaux pour Ranbir et Alia, l’actrice a ajouté : « De nos jours, vous ne pouvez donner aucun conseil à personne, woh sab seekh ke aate hai. Ils vous apprendront, personne ne vous écoute. Il vaut mieux éviter de conseiller. »

Pendant ce temps, Ranbir et Alia seront vus ensemble à l’écran pour la première fois dans l’épopée d’aventures fantastiques d’Ayan Mukerji, Brahmastra Part One: Shiva, dont la bande-annonce a mis le feu à Internet. Le film devrait sortir le 9 septembre.