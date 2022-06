Neetu Kapoor réagit aux paps disant ‘dadi banne waale ho aap’

L’actrice Alia Bhatt a annoncé lundi la nouvelle de sa grossesse avec un post spécial sur son compte Instagram. Sur la photo, l’actrice peut être vue dans un hôpital avec Ranbir Kapoor, dos à la caméra, coiffé d’une casquette. On peut la voir sourire et regarder le moniteur, lors de son échographie, qui est recouverte d’un émoticône de cœur. Partageant ce message, l’acteur de Kapoor and Sons a sous-titré : “Notre bébé… Bientôt disponible”, suivi d’un emoji cœur et étincelles. Parallèlement à cela, elle a partagé un autre message d’une famille de lions, où la lionne peut être vue en train de donner un coup de coude au lion et le petit les regarde, indiquant que le petit petit du couple est en route.

Peu de temps après qu’Alia ait partagé le message, les fans ont submergé la section des commentaires avec leurs souhaits et leurs réactions, car les fans ne s’attendaient pas à cette nouvelle du couple si tôt.

LIS: Alia Bhatt-Ranbir Kapoor annonce sa grossesse, la photo du couple prise à l’hôpital casse Internet





Pendant ce temps, la mère de Ranbir Kapoor, Neetu Kapoor, qui a été cassée par les papas alors qu’elle quittait sa vanity van vraisemblablement pour un tournage à Mumbai, a réagi à la bonne nouvelle. Alors que les papas félicitaient Neetu Kapoor pour la nouvelle que son fils et sa belle-fille, Ranbir et Alia ont partagée lundi matin, elle a souri gracieusement. On voit Neetu remercier humblement les papas de l’avoir félicitée.

Regardez la vidéo ci-dessous :





Pendant ce temps, de nombreuses grandes célébrités de Bollywood ont également exprimé leurs vœux aux futurs parents. “Oh my my Félicitationsssss” l’acteur Rakul Preet Singh a commenté le post. La mère d’Alia, Soni Razdan, a commenté : “Félicitations maman et papa lion”. Karan Johar a commenté: “Le cœur éclate”, suivi de trois émoticônes de cœur.

Le couple Brahmastra s’est marié le 14 avril 2022, après être sorti ensemble pendant de nombreuses années à la résidence de Ranbir à Mumbai lors d’une cérémonie intime.

Juste après deux mois de leur mariage, le couple a traité leurs fans avec une si grande surprise.

Pendant ce temps, sur le front du travail, l’acteur de Highway a été vu pour la dernière fois dans Gangubai Kathiawadi de Sanjay Leela Bhansali et sera ensuite vu dans Brahmastra Part 1: Shiva d’Ayan Mukerji avec Ranbir Kapoor. L’acteur Rockstar, quant à lui, sera ensuite vu à Shamshera avec Vaani Kapoor et Sanjay Dutt. Le film est prêt à sortir en salles le 22 juillet 2022.