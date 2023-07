Neetu Kapoor, Ranbir Kapoor et d’autres acteurs de Bollywood qui sont les garçons de maman

Alia Bhatt a été engagée pour deux films à gros budget après le succès record de Brahmastra. Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani et Heart Of Stone de Karan Johar, ce dernier marquant sa première aventure à Hollywood. Non seulement cela, elle est également le visage de plusieurs marques de premier plan, notamment MakeMyTrip, Manyavar et Caprese. Récemment, lorsqu’Alia a assisté au Brand World Summit 2023, on lui a demandé de révéler ses sentiments à l’idée d’être qualifiée de jeune influenceuse. Elle a admis qu’elle était bien placée sous n’importe quelle étiquette tant qu’elle recevait son chèque de paie à temps.

Alia Bhatt sur le fait d’être qualifiée d’influenceuse jeunesse

« Je suis également d’accord pour être traité de clown tant que le chèque arrive à temps », a déclaré Alia Bhatt lors de l’événement. Associée à plusieurs marques, l’actrice a fait part de ses réflexions sur le leadership, soulignant l’importance de prendre note des apports de son équipe. Pas seulement les marques indiennes, Alia Bhatt est entrée sur le marché mondial, étant nommée première ambassadrice mondiale indienne de Gucci. Le 16 mai, elle est arrivée à Seol, pour assister au défilé de mode de Gucci, faisant sensation lors de l’événement.

Alia Bhatt bombarde les vibes de la patronne

Alia Bhatt a récemment publié une série de photos sur Instagram, révélant son look pour l’événement Brand World Summit 2023. L’actrice a dévoilé les vibrations d’une grande patronne, vêtue d’un tailleur-pantalon noir élégant. Elle a enfilé un blazer et l’a associé à un pantalon évasé. L’actrice de Brahmastra est restée simple en termes d’accessoires, de boucles d’oreilles florales à petits clous et de bagues en argent. Ses cheveux étaient faits d’une tresse en queue de poisson et elle a opté pour un maquillage minimal, laissant sa tenue parler tout le temps.

Les prochains films d’Alia Bhatt

Alia Bhatt fera ses débuts à Hollywood avec Heart Of Stone, aux côtés de Gal Gadot et Jamie Dornan. Elle est présentée pour jouer le rôle d’un antagoniste dans le film, réalisé par Tom Harper. Heart Of Stone commencera à diffuser sur Netflix le 11 août. En dehors de cela, Alia se prépare pour la sortie de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani de Karan Johar, aux côtés de Ranveer Singh. La comédie romantique sortira en salles le 28 juillet.