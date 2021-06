C’était une douce réunion de la famille Kapoor et quelques photos ont été publiées sur Internet. Neetu Kapoor est allée sur sa page Instagram et a partagé une photo posant avec Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Riddhima Kapoor Sahni et sa fille Samara Sahni. Sur la photo, tous sont vus souriant joyeusement en posant pour la caméra. Neetu a sous-titré la photo en déclarant: « Mon monde ».

Sur la photo, on voit Ranbir portant un t-shirt noir à manches longues et un jean avec une casquette noire. Tandis qu’Alia portait une robe rose avec des manches ballon. Pendant ce temps, Neetu et Riddhima étaient jolis dans une tenue noire et rose respectivement.

Riddhima a également partagé quelques photos sur son histoire Instagram et c’est trop doux pour les mots.

Plus tôt, lors d’une interaction avec Filmfare, Neetu a révélé qu’elle aimait sa vie privée et voulait que son enfant soit occupé avec sa vie. Ainsi, elle vit seule et loin de ses enfants.

L’acteur chevronné a déclaré à Filmfare : « Je veux qu’ils soient occupés par leur vie. Je dis simple dil mein raho, simple sar pe mat chadho (restez dans mon cœur, ne vous tenez pas sur la tête). Quand Riddhima était avec moi pendant la pandémie, j’étais tellement stressé pendant un an parce qu’elle ne pouvait pas revenir en arrière. J’avais l’habitude d’être si agité. Je lui disais Riddhima de rentrer, Bharat (Sahni) est seul. Je la repoussais littéralement. Je comme ma vie privée. Je suis habitué à ce mode de vie.