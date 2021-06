Neetu Kapoor partage une photo de retour avec une « vue plongeante » sur feu Rishi Kapoor, l’appelle « photo ironique »

Depuis que l’acteur légendaire Rishi Kapoor a quitté le monde l’année dernière, sa présence a énormément manqué à ses fans, ses amis et plus encore à sa famille. L’épouse de l’acteur décédé, Neetu Kapoor, a déjà partagé une photo en sa mémoire.

Dans le message, Neetu parle d’avoir une « vue plongeante » sur Rishi a parlé. Sur la photo de retour, Rishi Kapoor est vu avec un petit froncement de sourcils et un regard intense tandis que derrière lui, Neetu semble écouter attentivement ou observer quelque chose tout en se grattant le menton avec un doigt.

En partageant la photo, elle a écrit: « C’était moi qui avais une vue plongeante sur chaque fois qu’il parlait une photo assez ironique. »

Le bel acteur de Ranbir Kapoor, Alia Kapoor, a commenté: « J’adore ça », avec des émojis de rire et de cœur tandis que la fille de Maheep Kapoor et Neetu, Ridhima Kapoor Sahni, a laissé tomber les cœurs dans les commentaires.

Neetu partage souvent des photos de retour à la mémoire de son mari, Rishi Kapoor, ce qui rend également leurs fans émotifs et nostalgiques. À l’occasion du premier anniversaire de la mort de l’acteur en avril, Neetu a écrit une longue note émouvante disant que la vie ne sera plus jamais la même sans lui.

Neetu s’était éloignée de sa carrière d’actrice après avoir eu ses enfants, mais l’acteur a maintenant décidé de faire un retour au cinéma. Elle sera ensuite vue dans « Jug Jugg Jeeyo » de Raj Mehta, qui met également en vedette Anil Kapoor, Kiara Advani, Varun Dhawan et Prajakta Koli.

De retour sur les plateaux de tournage, Neetu dans une interview précédente a déclaré à Filmfare: « Quand j’ai fait ces films 70-80, j’étais très jeune et ma mère m’accompagnait. Et puis j’ai fait ces deux films avec mon mari. Pour moi, entrer dans Jug Jugg Jeeyo a pris beaucoup de temps car pour la première fois j’étais seul et je n’avais personne avec moi. Ce fut toute une expérience. De plus, mon mari était décédé récemment, alors j’étais un peu secouée intérieurement, mais j’avais besoin de quelque chose pour me sentir plus forte. J’étais très anxieux au début, mais petit à petit on s’y habitue et tout le monde m’a fait me sentir bien sur les plateaux. Anil Kapoor était si adorable, le réalisateur était adorable (Raj Mehta), Kiara (Advani), Varun (Dhawan), tout le monde était si beau. Du coup, je me suis détendu au bout de quelques jours, mais je me sentais un peu anxieux c’est tout. Mais je suis content de l’avoir fait.