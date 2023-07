Neetu Kapoor partage une note énigmatique sur les familles au milieu de la déclaration explosive de Kangana Ranaut sur Alia Bhatt, le mariage de Ranbir Kapoor

Neetu Kapoor a fait la une des journaux il y a des mois lorsqu’elle a publié un message dans lequel les médias sociaux faisaient allusion à l’échec de la relation entre Katrina Kaif et Ranbir Kapoor. Comme nous le savons, les deux sont sortis ensemble pendant longtemps mais la relation ne s’est pas terminée par un mariage. La publication est devenue virale partout. La mère de Katrina Kaif, Suzanne Turquotte, a également publié un message crypté, que beaucoup ont estimé être une réponse à la dame. Les médias sociaux ont passé une journée sur le terrain à disséquer ce qui s’est passé et ont même traqué Neetu Kapoor pour la même chose. Maintenant, elle a posté un message qui signifie que les familles ne ressentent plus la même chose car ceux qui gardaient les gens proches ne sont plus avec nous.

Comme nous le savons, hier, Kangana Ranaut a publié une histoire sur son Instagram où elle a dit qu’il y avait un couple Farzi à Bollywood. Elle a déclaré que l’acteur avait été contraint d’épouser un Papa Ki Pari après qu’on lui ait promis une franchise cinématographique à gros budget. Mais elle a dit que l’accord semble avoir échoué et qu’il est coincé avec l’actrice. Kangana Ranaut a déclaré que l’actrice avait reçu un camouflet lors d’un dernier événement familial. Bien qu’elle n’ait pas pris de noms, les fans ont estimé qu’elle était dirigée contre Ranbir Kapoor et Alia Bhatt. Beaucoup ont dit qu’elle semblait être sur la voie de l’autodestruction et se moquaient d’elle.

Neetu strict à nouveau par u/freespirit76758 dans BollyBlindsNGossip

Maintenant, les gens se demandent pourquoi Neetu Kapoor a publié ce post en sachant le genre de drame qui se passait après la déclaration de Kangana Ranaut. C’est ce qui fait débat sur Reddit. Les internautes pensent que cela donnera simplement aux gens une raison de bavarder sur la relation entre Ranbir Kapoor et Alia Bhatt. Une personne a commenté: « Neetu Kapoor n’est pas une enfant ou n’est pas nouvelle dans la vie publique. Elle sait très bien comment les gens et les médias vont réagir …….. Elle publie délibérément ceci …. semble que quelque chose de grave se passe à Kapoor famille… Le temps nous le dira… que se passe-t-il vraiment ici ? » tandis qu’une autre personne a déclaré: « Quelque chose se prépare, mais Neetu n’est toujours pas mûr pour afficher un tel statut en public plutôt que de régler les problèmes à la maison. »