Neetu Kapoor partage des photos inestimables de Raj Kapoor-Riddhima Kapoor Sahni et Rishi Kapoor-Samara Sahni

L’acteur vétéran Neetu Kapoor est très actif sur Instagram et traite souvent ses abonnés avec des photos de retour mémorables. Dimanche 30 mai, Neetu a partagé quelques photos avec les défunts acteurs Rishi Kapoor et Raj Kapoor, ce qui a rendu les internautes nostalgiques.

Sur la première photo, sa petite-fille Samara Sahni est assise sur les genoux de Rishi Kapoor et sur la deuxième photo, on peut voir un bébé Riddhima Kapoor Sahni assis sur les genoux de son grand-père, Raj Kapoor.

En partageant les photos de retour, Neetu a écrit: « Les genoux amoureux de grand-père @riddhimakapoorsahniofficial #circleoflife #conforting #love. »

Les photos ont suscité un immense amour de la part des fans de Neetu et de ses amis. Le designer Manish Malhotra a laissé tomber des emojis amoureux dans les commentaires tandis que la fille de Neetu, Riddhima, et l’acteur Maheep Kapoor ont également commenté les emojis cardiaques sur la publication.

Pendant ce temps, Neetu avait partagé un article émouvant sur le premier anniversaire de la mort de son défunt mari Rishi Kapoor. S’adressant à Instagram, elle a écrit: «Toute l’année dernière a été de chagrin et de tristesse dans le monde entier pour nous peut-être plus alors que nous l’avons perdu. notre existence .. parfois ses sages conseils :: ses sages cracks : ses anecdotes !! Nous l’avons fêté toute l’année avec le sourire aux lèvres car il restera dans nos cœurs pour toujours nous avons accepté que la vie ne sera plus jamais la même sans lui !!! Mais la vie continuera …. #rishikapoor. »

Dans une interview précédente, Neetu avait expliqué qu’elle vivait seule après le décès de son mari et acteur légendaire en avril 2020. Elle a révélé que ses enfants – Riddhima Kapoor Sahni et Ranbir Kapoor passent souvent du temps de qualité avec elle, mais elle aime son intimité et veut son enfant à être occupé avec leur vie.

« Je veux qu’ils soient occupés par leur vie. Je dis simple dil mein raho, simple sar pe mat chadho (restez dans mon cœur, ne vous tenez pas sur la tête) », a-t-elle déclaré à Filmfare.

Sur le plan du travail, Neetu a été vue pour la dernière fois dans « Besharam », sorti en 2013, face à feu son mari Rishi Kapoor et son fils Ranbir. L’acteur vétéran sera ensuite vu dans « Jug Jugg Jeeyo », qui présente également Anil Kapoor, Varun Dhawan et Kiara Advani dans des rôles clés.