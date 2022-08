Neetu Kapoor, Jacqueline Fernandez et d’autres félicitent Sonam Kapoor-Anand Ahuja d’avoir eu un petit garçon

Samedi, Sonam Kapoor et Anand Ahuja ont accueilli un petit garçon. Sonam Kapoor a posté sur Instagram pour annoncer la nouvelle passionnante de la naissance de son bébé.

Réagissant à la nouvelle, Anil Kapoor s’est rendu sur son compte Instagram et a exprimé sa joie.

En dehors de lui, Neetu Kapoor a également exprimé sa joie et de nombreuses personnes ont également commenté le message.





Tanisha Mukerji a écrit: “Félicitations et tant d’amour.” Kriti Sanon leur a souhaité “Félicitations !!.”

Jacqueline Fernandez a laissé tomber des émojis au cœur rouge. De nombreuses autres célébrités ont également félicité le couple dans la section des commentaires.

La déclaration de Sonam Kapoor et Anand Ahuja se lit comme suit : “Le 20.08.2022, nous avons accueilli notre beau petit garçon avec la tête et le cœur inclinés. Merci à tous les médecins, infirmières, amis et famille qui nous ont soutenus dans ce voyage. C’est seulement le début, mais nous savons que nos vies sont changées à jamais. – Sonam et Anand.”

Lors d’un entretien avec Vogue India, l’actrice de “Raanjhanaa” a partagé les épreuves et les tribulations auxquelles elle a été confrontée au cours de ses trois mois de grossesse jusqu’à présent. “Personne ne vous prévient à quel point ce sera difficile, mais ce sera difficile. Chaque semaine, chaque jour, votre corps évolue et vous avez de nouvelles sensations. Parfois, je ne peux pas dormir parce que je dois aller aux toilettes, parfois je “Je dors pendant 10 à 12 heures et personne ne peut me réveiller. Je suis généralement un lève-tôt et c’était comme à 8h30 et je ne pouvais tout simplement pas sortir du lit”, a expliqué Sonam dans l’interview.

Pour les non-initiés, il y a quelques mois, Sonam Kapoor révélait sa grossesse avec de magnifiques images.