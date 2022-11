Neetu Kapoor interagit avec les médias Alia Bhatt-Ranbir Kapoor accueille une petite fille, les fans disent “si humble et terre à terre”

Les stars de Brahmastra Alia Bhatt et Ranbir Kapoor accueillent leur premier enfant le dimanche 6 novembre. Neetu Kapoor est une grand-mère heureuse avec l’arrivée de la petite fille d’Alia et Ranbir !

Tout en interagissant avec les médias, Neetu a exprimé son enthousiasme et a déclaré : “Je suis vraiment heureuse de la naissance d’une petite fille. Alia va très bien et tout va bien.” Les internautes l’ont félicitée pour son comportement doux. L’un d’eux a écrit : « Si respectueux. Poser des questions sur la santé et les blessures de l’un des journalistes. Cela montre également à quel point elle a de l’expérience dans la gestion des médias.





Le second a dit : « Jaya Bachchan devrait prendre des notes d’elle. Le troisième a dit : « J’aime cette dame. Elle est si humble et douce. La quatrième a dit : « Elle répond si gentiment aux journalistes. Elle sait et comprend que les gens veulent tout savoir sur Alia et son bébé.

Neetu a également été très active sur les réseaux sociaux, répondant et signalant chaque souhait de félicitations sur ses histoires Instagram. Alia Bhatt a annoncé l’arrivée de sa petite fille via un post Instagram qui disait : “Et dans la meilleure nouvelle de nos vies : – Notre bébé est là… et quelle fille magique elle est. Nous débordons officiellement d’amour – Bienheureuse et des PARENTS obsédés !!!! J’adore j’adore Alia et Ranbir.”

Le couple s’est rendu à l’hôpital Sir HN Reliance de Mumbai dimanche matin et la nouvelle a rendu leurs fans assez curieux. Peu de temps après, la mère d’Alia, Soni Razdan, et Neetu Kapoor ont également été aperçues arrivant à l’hôpital.

Lire| Karan Johar se dit « fière nana » alors qu’Alia Bhatt-Ranbir Kapoor accueille une petite fille

À l’occasion, d’autres membres de la famille du clan Kapoor-Bhatt ont également exprimé leur joie à travers de jolis messages et commentaires sur les réseaux sociaux. Shaheen, la sœur d’Alia, est allée sur Instagram pour partager comment elle ne peut pas contrôler les larmes de joie !

Shaheen a écrit : “Je n’arrêterai peut-être jamais de pleurer. Notre petit haricot est enfin là et la vie a changé pour toujours.” La sœur de Ranbir, Riddhima Kapoor Sahni, a écrit : “Ooooooooooffffff !! Plus heureux aujourd’hui. Fiers parents de la plus adorable petite fille #bénédictions. Bua l’aime déjà.”

La cousine de Ranbir, Kareena, s’est rendue dans la section des commentaires de la publication Instagram d’Alia Bhatt pour féliciter le couple. Elle a écrit “Ufffffff ma mini Alia”, accompagnée d’une série d’émoticônes en forme de cœur. Elle a poursuivi, “j’ai hâte de la rencontrer.” (Avec les entrées de l’ANI)