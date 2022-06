Neetu Kapoor imite le dialogue de Ranbir Kapoor de Shamshera, les internautes l’appellent “la meilleure mère de B-town”

Ranbir Kapoor revient sur grand écran après quatre ans avec son acteur d’époque Shamshera dont la sortie en salles est prévue le 22 juillet. partageant son teaser et sa bande-annonce sur leurs pseudos de réseaux sociaux.

Et maintenant, la mère de Ranbir, Neetu Kapoor, a été vue en train d’imiter son dialogue du réalisateur de Karan Malhotra alors qu’elle était prise par les paparazzis lorsqu’elle est sortie de ce qui ressemblait à sa vanity van du tournage de Dance Deewane Juniors, l’émission de téléréalité basée sur la danse pour enfants que l’actrice juge actuellement avec Marzi Pestonji et Nora Fatehi.

Dans une vidéo partagée par le célèbre paparazzo Viral Bhayani sur son compte Instagram le lundi 27 juin, on voit Neetu imiter joliment le dialogue de Ranbir du film lorsque l’un des déclencheurs prend le nom de sa dernière sortie JugJugg Jeeyo. Neetu le corrige et dit: “JugJugg Jeeyo nahi, ab Shamshera bolo yaar” avant de prononcer le dialogue de Ranbir, “Janam Se Dacait Aur Karam Se Aazaad”.

Elle a eu le premier mot incorrect au fur et à mesure du dialogue, “Karam Se Dacait … Dharam Se Aazaad”, mais cette jolie façon de promouvoir le prochain film de Ranbir montre son amour sans précédent pour son fils. Shamshera présente l’acteur de Brahmastra dans son premier double rôle et met également en vedette Sanjay Dutt et Vaani Kapoor dans les rôles principaux.





Les internautes n’ont pas tardé à réagir au clip, l’un d’eux l’appelant “la meilleure mère de la ville B”, tandis qu’un autre a commenté : “Wow @ neetu54 rajeunit de jour en jour, génial”. Certains utilisateurs d’Instagram l’ont même trollée avec des commentaires tels que “Jab se Rishi Kapoor mara hai, yeh form me aa gayi hai” et “Isko dekh dekh ke pak gaye, har jagah hai”.

Pendant ce temps, Kapoor senior est sur un petit nuage car elle va bientôt devenir grand-mère après que Ranbir Kapoor et Alia Bhatt ont annoncé leur première grossesse le lundi 27 juin. Réagissant à la nouvelle, Neetu avait laissé tomber une belle photo invisible du couple avec lui donnant des bénédictions alors qu’elle écrivait “Que Dieu vous bénisse” et a ajouté deux émojis de cœurs rouges.