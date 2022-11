Neetu Kapoor fait le point sur la petite fille d’Alia Bhatt-Ranbir Kapoor

Grand-mère Neetu Kapoor a fourni une mise à jour une semaine après la naissance de la fille nouveau-née de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt. Lorsque des paparazzis ont interrogé l’actrice chevronnée sur le bébé, elle a été vue à l’aéroport. Elle a répondu “Boht achhi hai, hai de première classe” à la question.

Il y a deux jours, Ranbir Kapoor et Alia Bhatt ont été aperçues quittant l’hôpital avec leur nouveau-né. Des Paps postés à l’extérieur de l’hôpital ont repéré les nouveaux parents et leur bébé.









Alia Bhatt et Ranbir Kapoor, dimanche, ont annoncé qu’ils étaient devenus parents d’une petite fille après avoir accueilli leur premier enfant à l’hôpital HN Reliance dans le sud de Mumbai.

Dimanche, dans une déclaration commune, Alia Bhatt-Ranbir Kapoor a déclaré : « Et dans la meilleure nouvelle de nos vies : notre bébé est là… et quelle fille magique elle est. Nous débordons officiellement d’amour – PARENTS bénis et obsédés ! amour amour amour – Alia et Ranbir.

Réagir à l’actualité. Karan Johar a écrit : “Mon cœur est plein d’amour… Bienvenue dans le monde petite fille… tu as tellement d’amour qui t’attend… Je t’aime @aliaabhatt et RK !! Vers la lune et de retour !!!! Alors ça fait de moi une Nana fière !!!!”

Pour les non-initiés, Alia a organisé sa propre baby shower et a partagé un certain nombre d’images sur Instagram. Neetu Kapoor, Karisma Kapoor, Soni Razdan, Shaheen Bhatt, Mahesh Bhatt et Karan Johar, entre autres, ont assisté à l’événement avec des amis proches et des parents du couple.

Le couple puissant a annoncé sa grossesse en juin de cette année. Le couple Brahmastra a échangé ses vœux lors d’une cérémonie privée le 14 avril 2022 dans la résidence de Ranbir à Mumbai après des années de fréquentation. Deux mois après s’être mariés, le couple a offert à ses fans une si incroyable surprise.