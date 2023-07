Neetu Kapoor et son fils Ranbir Kapoor profitent ensemble de belles vacances italiennes

Neetu Kapoor, qui a récemment fêté son anniversaire, s’amuse en vacances avec sa famille. Cependant, la femme-actrice de Ranbir, Alia Bhatt, et leur fille Raha étaient absentes de la célébration. Quelques heures après son anniversaire, Neetu Kapoor a publié une jolie photo avec sa famille sur Instagram, profitant du moment parfait de fam-jam. Elle a également envoyé son amour à Alia Bhatt et Raha, notant qu’elles nous manquaient beaucoup. La fille de Neetu Kapoor, Riddhima, et son mari, Bharat Sahni, se sont rendus sur leurs comptes Instagram respectifs pour partager des photos amusantes de leur séjour en Italie. Ranbir Kapoor a également été aperçu sur certaines des photos, Ranbir a été vu en train de profiter d’une baignade rafraîchissante avec sa nièce en Italie. Regardez la vidéo pour en savoir plus.