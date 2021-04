Neetu Kapoor écrit une note touchante sur l’anniversaire de la mort de Rishi Kapoor

Vendredi, Neetu Kapoor a pris son compte sur les réseaux sociaux pour partager une photo de retour avec son défunt mari Rishi Kapoor, décédé ce jour-là, l’année dernière. À l’occasion du premier anniversaire de la mort de son mari, Neetu a écrit une note touchante dans laquelle elle a mentionné que même si la vie ne sera plus jamais la même sans lui, mais qu’elle continuera.

Elle a mentionné qu’il ne s’est pas passé un jour où sa famille et elle n’a pas discuté ou se souvient de Rishi. Dans sa note touchante, Neetu a également mentionné que Rishi était une extension de leur existence et que la famille l’a célébré toute l’année avec un sourire sur les lèvres car il restera dans leur cœur pour toujours.

« ll de l’année dernière a été de chagrin et de tristesse à travers le monde pour nous peut-être plus à mesure que nous l’avons perdu. Pas un jour ne s’est écoulé sans que nous ne lui ayons discuté ou rappelé qu’il était une extension de notre existence .. parfois le sien conseil sage :: son sage craque: ses anecdotes !! Nous l’avons fêté toute l’année avec un sourire sur les lèvres car il restera dans nos cœurs pour toujours nous avons accepté que la vie ne sera plus jamais la même sans lui !!! sur …. # rishikapoor, « lisait la légende de Neetu.

Jetez un œil à l’article ici:

Pendant ce temps, Riddhima Kapoor Sahni a partagé un collage de photos se souvenant de son père lors de son premier anniversaire de mort. Sur les photos partagées par Riddhima, on la voit prendre la pose avec son père Rishi.

Sur une photo qui a en quelque sorte le filtre sépia, un jeune Rishi est vu avec un enfant en bas âge Riddhima regardant dans la caméra pendant que l’acteur la tient dans ses bras et prend la pose pour le clic. Sur l’autre photo, Riddhima et Rishi sont tous deux vêtus des plus beaux atours et posant pour la photo alors que Riddhima s’appuie sur l’épaule de son père et que ce dernier lui donne une étreinte chaleureuse et affectueuse. Les deux sont tous des sourires pour la photo.

En plus du collage de photos, Riddhima a partagé une note en souvenir de son père, Rishi Kapoor.

Dans sa note, Riddhima a exprimé son désir d’être appelée «Mushk» par Rishi «une fois de plus». Elle a également utilisé la citation de l’écrivain Dorothy Mae Cavendish pour dire à quel point son père lui manque. Elle a écrit: «Si seulement je pouvais entendre que tu m’appelais encore une fois … ‘Jusqu’à ce que nous nous revoyions, nous pensons toujours à toi, nous parlons toujours de toi, tu n’as jamais été oublié, et tu ne le feras jamais. dans nos cœurs et là vous resterez, pour marcher et nous guider à travers nos vies, jusqu’à ce que nous nous revoyions.- Dorothy Mae Cavendish. Je t’aime toujours (sic). «

Pour l’inversé, Riddhima est appelée Mushk par ses proches et chers.

Jetez un œil à la publication de Riddhima ici:

Le 30 avril 2020, Amitabh Bachchan a annoncé la mort de Rishi sur Twitter. L’acteur a respiré son dernier souffle à 8 h 45. Il avait 67 ans. Rishi a reçu un diagnostic de leucémie en 2018. Ses derniers rites ont été célébrés à Mumbai.

En raison du verrouillage national imposé à la suite du COVID-19 l’année dernière, Riddhima Kapoor Sahni n’a pas pu assister aux funérailles de son père. Cependant, un jour plus tard, elle a voyagé par la route et a atteint Mumbai avec sa fille pour être avec sa mère, Neetu Kapoor.