Neetu Kapoor dit que «  la vie ne sera plus jamais la même sans lui  », se souvient le regretté mari Rishi Kapoor dans un message émotionnel! | Nouvelles des gens

New Delhi: La défunte icône légendaire du cinéma indien, Rishi Kapoor a soufflé son dernier souffle le 30 avril 2020, à l’hôpital de la Fondation Sir HN Reliance de Mumbai. Il a combattu la leucémie (cancer du sang) pendant les deux dernières années. L’acteur par excellence en a été soigné à New York pendant un an.

Tout au long de ses hauts et bas personnels et professionnels, l’épouse et la compagne de la longue et vétéran actrice Neetu Kapoor était à ses côtés. Au Le premier anniversaire de la mort de Rishi Kapoor, Neetu Kapoor s’est rendu sur Instagram et a publié une note émotionnelle à son mari en souvenir et a également déposé une photo en noir et blanc invisible des deux.

Elle a écrit: Toute l’année dernière a été de chagrin et de tristesse à travers le monde pour nous peut-être plus car nous l’avons perdu. Pas un jour ne s’est écoulé sans que nous ne lui ayons discuté ou rappelé qu’il était une extension de notre existence .. parfois son sage conseil :: son sage craque: ses anecdotes !! Nous l’avons célébré toute l’année avec un sourire sur les lèvres car il restera dans nos cœurs pour toujours, nous avons accepté que la vie ne sera plus jamais la même sans lui !!! Mais la vie continuera … #rishikapoor

Les deux ont cimenté un grand lien d’amour et d’affection – donnant des objectifs relationnels parfaits aux fans et aux abonnés. Rishi et Neetu Kapoor a travaillé dans plusieurs films comme Kabhie Kabhie, Amar Akbar Anthony, Khel Khel Mein, Rafoo Chakkar, Do Dooni Chaar entre autres ensemble.

La chimie à l’écran de Rishi et Neetu Kapoor s’est transformée en une vraie romance et les deux se sont mariés le 22 janvier 1980. Ensemble, ils ont deux enfants – son fils Ranbir Kapoor et sa fille Riddhima Kapoor Sahni.

Quelques histoires d’amour, restez pour toujours!