Neetu Kapoor demande à son « bon bachcha » Ranbir Kapoor d’encourager les jeunes à appeler leurs parents ! – Regarder | Nouvelles des gens

New Delhi: Dans une nouvelle vidéo adorable, l’actrice vétéran de Bollywood Neetu Kapoor a demandé à son fils Ranbir Kapoor d’encourager les jeunes à appeler leurs parents tous les jours, même après le verrouillage. Elle a dit que si les enfants peuvent passer autant de temps sur les réseaux sociaux, ils peuvent sûrement consacrer quelques minutes à leurs parents ! L’actrice a également écrit une jolie légende pour la vidéo et a qualifié Ranbir de « bonne bachcha ». Témoins de son amour pour son fils, les célébrités de B-Town se sont précipitées dans la section des commentaires pour se réjouir de l’adoration de son message.

Dans la vidéo, elle a déclaré: « Bêta, pouvez-vous envoyer un message à tous les jeunes pour qu’ils appellent leurs parents tous les jours, même après le verrouillage. Les médias sociaux pe toh bohut occupé ho toh apne family ko bhi do minute ka time dena toh banta hai, hain an (Vous êtes toujours occupé sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez aussi consacrer quelques minutes à votre famille, n’est-ce pas ?)

En plus du message, elle a écrit dans la légende : « Je suis sûre que ma bonne bachcha fera passer la bonne parole. Et appelez-moi aussi ! Juste #SayItWithRanbir. #EmotionsInPortrait @oppomobileindia ».

Découvrez l’adorable message vidéo:

Dans la section des commentaires, d’accord avec Neetu, Neena Gupta a écrit: « Tellement vrai » tandis que Sussanne Khan a complimenté l’actrice vétéran et a écrit: « Vous êtes la plus jolie tante Neetu ».

Malheureusement, l’année dernière, Neetu a perdu son mari et acteur vétéran Rishi Kapoor à cause de la leucémie (cancer du sang). L’acteur, qui a rendu son dernier soupir à l’hôpital HN Reliance de Mumbai le 30 avril 2020, avait été soigné à New York un an avant sa disparition.

Il laisse dans le deuil son épouse et actrice Neetu Kapoor, ses enfants Riddhima Kapoor Sahni et l’acteur Ranbir Kapoor. Pendant ses moments difficiles, Neetu se tenait comme un rocher derrière lui. Les deux partageaient un bon lien et ont donné des objectifs de couple parfaits.

Sur le front de travail, Neetu sera ensuite vu partager l’espace d’écran avec Anil Kapoor, Varun Dhawan et Kiara Advani dans « Jug Jugg Jeeyo ».