Neetu Kapoor choisit le nom de la fille d’Alia Bhatt-Ranbir Kapoor, sachez ce que cela signifie

Jeudi, l’actrice de Bollywood Alia Bhatt s’est rendue sur Instagram et a révélé son nom et celui de la fille de Ranbir Kapoor. Non seulement elle a annoncé le nom de sa fille choisie par Neetu Kapoor, mais elle en a également révélé différentes significations.





Partageant une photo floue, Alia Bhatt a écrit : “Le nom Raha (choisi par son sage et merveilleux grand-mère) a tant de belles significations… Raha, dans sa forme la plus pure signifie chemin divin en swahili, elle est Joie, en sanskrit, Raha est un clan , En bengali – repos, confort, soulagement, en arabe paix, cela signifie aussi bonheur, liberté et félicité. Et fidèle à son nom, dès le premier instant où nous l’avons tenue – nous avons TOUT ressenti ! Merci Raha, d’avoir amené notre famille à la vie, c’est comme si nos vies ne faisaient que commencer.”