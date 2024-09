Neetu Kapoor, Akash Ambani, Aditya Roy Kapur et Arjun Kapoor arrivent pour la célébration du 42e anniversaire de Ranbir Kapoor au Krishna Raj Bungalow | Actualités du cinéma hindi

Ranbir Kapoor a encore un an de plus et il célèbre sa journée spéciale avec une grande fête dans sa maison récemment rénovée, Krishna Raj Bungalowà Bombay. Les membres de la famille de l’acteur, dont sa mère Neetu Kapooret des amis proches, Aditya Roy Kapur et Akash Ambani, ont été vus arrivant pour la célébration de minuit.

Avant la fête, Neetu Kapoor a été aperçu arrivant à la nouvelle résidence de Ranbir, radieux dans une tenue noire à imprimé floral. Akash Ambani, le fils aîné de Mukesh Ambani et Nita Ambani, est arrivé dans une luxueuse voiture rouge, tandis qu’Aditya Roy Kapur a été vu. se reposant dans sa voiture sous la pluie. Ranbir a également été aperçu entrant dans sa nouvelle maison dans sa voiture de luxe, marquant le début de sa journée spéciale.

Ranbir a séjourné dans les appartements Vastu avec sa femme Alia Bhatt et sa fille Raha Kapoor. Le couple a déménagé à Vastu après leur mariage il y a deux ans et a fréquemment visité le bâtiment sous-construit, Krishna Raj Bungalow.

Sur le plan du travail, Ranbir a été vu pour la dernière fois dans Animal de Sandeep Reddy Vanga en 2023 et se prépare maintenant pour Ramayana de Nitesh Tiwari. Il a également la suite d’Animal, intitulée Animal Park. En dehors de cela, il a Love And War de Sanjay Leela Bhansali.

D’autre part, Alia se prépare également à la sortie de son prochain film Jigra aux côtés de Vedang Raina. Elle a récemment fait ses débuts à la Fashion Week de Paris 2024. Sa belle-mère Neetu Kapoor a applaudi sa belle-fille et a partagé une vidéo dans laquelle elle « a crié le plus fort ».