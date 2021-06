Neeti Mohan-Nihaar Pandya partage les premières photos de son fils Aryaveer, Anushka Sharma laisse un commentaire adorable

Jeudi soir, la chanteuse Neeti Mohan et son mari acteur Nihaar Pandya ont partagé la première photo de leur petit garçon avec qui ils ont été bénis plus tôt ce mois-ci. Prenant son compte Instagram, Neeti a partagé une série de photos mettant en vedette le petit alors que les nouveaux parents prenaient la pose avec le munchkin. Et nul ne peut nier que Neeti et Nihar avaient l’air adorables alors qu’elles faisaient des visages heureux et mignons tout en tenant leur bébé ensemble.

Bien que le visage du bébé n’ait pas été révélé, le couple a révélé le nom de leur premier-né avec les photos.

Sur la première photo, Neeti et Nihar tiennent la petite main d’Aryaveer. Sur une autre photo, les nouveaux parents sont remplis de bonheur alors qu’ils jumelles avec leur bébé en tenue blanche. Et, sur la dernière photo, Neeti et Nihaar regardent Aryaveer avec amour, gratitude et affection.

« Tenir ses petites mains est de loin le contact le plus précieux que nous ayons jamais ressenti. ARYAVEER nous a choisis comme parents. Il n’aurait pas pu se sentir plus béni que cela. Il multiplie le bonheur et le sentiment de gratitude dans nos familles. Ravi et pour toujours reconnaissants @nihaarpandya », a écrit Neeti en légende du message.

Jetez un œil aux photos ici :

Alors que Neeti publiait les photos sur Instagram, ses fans et célébrités de l’industrie du cinéma et de la musique ont comblé le petit d’amour et de bénédictions. Harshdeep Kaur, qui a récemment eu la chance d’avoir un garçon aussi, a écrit : « Hunar ka chhota vire « Aryaveer » Beaucoup, beaucoup d’amour et de bénédictions pour toi petit ! Tu as apporté tellement de joie dans ce monde avec toi. Et Nihaar et Neeti vous allez être des parents formidables. »

Anushka Sharma a commenté : « Félicitations à deux des plus belles personnes (sic). »

Mouni Roy, Shreya Ghoshal, Pankhuri Awasthy Rode et Aparshakti Khurana ont également envoyé de l’amour au petit garçon.

La sœur de Neeti, Mukti Mohan, a écrit : « Awie my Aryaveer aur uske mummy papa, vous êtes les parents les plus adorables de notre Aryaveer, j’ai hâte de vous gâter et de vivre diverses aventures dans cette vie ! Maasi t’aime mon chippy !! »

Nihaar Pandya et Neeti Mohan se sont mariés en 2019. Ils ont annoncé leur grossesse en février plus tôt cette année.