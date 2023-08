On peut voir Neeti Mohan chanter Stay With Me du drame coréen Goblin lors d’un concert live à Delhi.

Qu’il s’agisse d’artistes de K-dramas ou de chanteurs de K-pop, les stars sud-coréennes ont un grand nombre de fans en Inde. Aujourd’hui, une vidéo de la chanteuse populaire de Bollywood Neeti Mohan chantant pour les fans coréens à Delhi devient virale sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo virale, on peut voir Neeti chanter Stay With Me du drame coréen Goblin. L’une des pages Insta a partagé la vidéo avec la légende : « La performance surprise de Neeti Mohan de la bande originale de Goblin « Stay With Me » a laissé tout le monde choqué et émerveillé lorsqu’elle a parfaitement repris la chanson avec sa belle voix. »





La page mentionnait en outre : « Cette représentation faisait partie de la célébration des 50 ans des relations diplomatiques entre l’Inde et la Corée du Sud. Quand la version complète sortira-t-elle @neetimohan18 ? » Les fans ont réagi, l’un d’eux a écrit : « Bon sang, elle l’a vraiment tué ». Le deuxième a dit : « La prononciation… Tuer fort. Le troisième a dit : « Wow, son accent coréen sonne bien. » La quatrième a déclaré : « Elle peut essayer dans l’industrie de la K-Pop. Elle le tue littéralement. Je veux entendre cette chanson sans bruit. Le cinquième a déclaré: « La prononciation précise avec une voix incroyable correspond également à l’original. »

Un autre a déclaré: « Le même niveau d’hypnose a été ressenti lorsque je l’ai entendu pour la toute première fois dans la série, bruh. » Pendant ce temps, le groupe sud-coréen BTS compte de nombreux fans à travers le monde. Récemment, V, alias Kim Taehyung, de BTS, a été vu assister à l’événement Céline au Japon. Les fans du chanteur sont devenus frénétiques après l’avoir vu sur place. Cependant, ce qui a suivi a mis en colère l’ARMÉE BTS.

Une vidéo de V de BTS quittant le lieu de l’événement Céline au Japon a fait le tour des réseaux sociaux. L’idole de la K-pop qui bénéficie d’un grand nombre de fans a été assaillie au Japon et les fans sont devenus gaga en le voyant. Il a été vu élégant dans une chemise blanche surmontée d’une veste en jean et d’une écharpe imprimée nouée autour du cou qu’il a associée à un pantalon en cuir noir et des bottes assorties.

Dans la vidéo, en sortant de la salle, on peut voir Kim Taehyung demander aux fans de dégager le passage et de lui faire de la place. Ses agents de sécurité ont eu du mal à l’escorter jusqu’à sa voiture et, au milieu de tout cela, on pouvait voir quelqu’un dans la foule lui attraper les cheveux avant qu’il ne monte dans sa voiture.