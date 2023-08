Neeraj Pandey annonce la saison 2 de Karan Tacker-star, les fans veulent que cela se déroule dans UP

Neeraj Pandey est allé sur Instagram et a annoncé la saison 2 de Khakee: The Bihar Chapter.

Mardi, le cinéaste Neeraj Pandey, connu pour ses projets comme A Wednesday et Special 26, a annoncé la deuxième saison de la série policière Khakee: The Bihar Chapter avec Karan Tacker.

Tout en exprimant son enthousiasme pour la prochaine saison, il a déclaré : « Travailler avec Netflix a été une expérience enrichissante qui a ouvert des possibilités illimitées. Leur passion pour la narration correspond bien à ma vision. Jusqu’à présent, notre voyage ensemble a été incroyable et je suis convaincu que notre collaboration étendue apportera davantage d’histoires locales du cœur de l’Inde à un public plus large, tant au sein du pays que dans le monde.





Il a remercié le public pour son soutien à la première saison de la série et a déclaré: « Je tiens à remercier notre public pour son soutien et pour le succès de » Khakee-The Bihar Chapter « . Cela nous pousse à travailler plus dur.

Le réalisateur a pris sa poignée Instagram pour annoncer la deuxième saison et a écrit dans la légende : « Comme toujours, nous attendons avec impatience votre amour, vos souhaits et vos bénédictions avec l’annonce de la saison 2 de Khakee ! »

Les fans ont réagi à l’annonce, l’un d’eux a écrit : « Aayi ye… aapka intezar tha. » Le second a dit : « Ghar se dur reh k Bihar se jud paunga. Le troisième a dit : « Ab maja aayega sandanva kaha ho tum.

Neeraj Pandey’s Friday Storytellers LLP, la branche de production de contenu numérique de Friday Filmworks et Netflix ont collaboré sur le projet et ils travailleront ensemble sur plusieurs projets.’Khakee: The Bihar Chapter’ tournait autour de la lutte entre Amit Lodha, un service de police indien officier et chef de gang notoire.

Il comprend Brijeshwar Singh, Avinash Tiwary, Abhimanyu Singh et Karan Tacker. Il comprend également des acteurs – Aishwarya Sushmita, Jatin Sarna, Ravi Kishan, Ashutosh Rana, Nikita Dutta, Anup Soni, Shraddha Das, Neeraj Kashyap et Bharat Jha. La série est sortie le 25 novembre 2022. (Avec les entrées de l’ANI)