Neeraj Narwal guide les Bengaluru Bulls vers une victoire acharnée contre les Haryana Steelers

Les Bengaluru Bulls en forme ont pris leur revanche sur Haryana Steelers alors qu’ils battaient l’opposition 36-33 dans leur match inverse au Shree Shivchhatrapati Sports Complex, ici mercredi pour grimper en haut du tableau.

Haryana a pris un gros risque dans le match, gardant le raider en forme Meetu sur le banc des remplaçants à la place de Vinay et Bulls leur a fait payer l’erreur cruciale. Neeraj Narwal a volé la vedette aux Bulls, gagnant 9 points et remportant la victoire pour son équipe.

Le match a commencé avec Manjeet prenant une cheville sur le dangereux Bharat et gagnant un point aux Haryana Steelers. Mais Manjeet a lui-même été attrapé par le capitaine des Bulls Mahender Singh alors que son équipe égalisait le score. Quelques instants plus tard, Neeraj Narwal a remporté un SUPER RAID, puis Aman a vaincu Nitin Rawal pour infliger un ALL OUT aux Steelers.

Manjeet et Vinay étant incapables d’obtenir des points de raid, les Steelers ont fait venir Meetu. Mais il a été rattrapé tout de suite et les Bengaluru Bulls ont infligé un autre ALL OUT à Haryana pour prendre une bonne avance. Mayur Kadam a également rejoint la fête dans les dernières minutes de la première mi-temps en éliminant Lovepreet Singh et Meetu pour obtenir deux points de tacle alors que les Bulls menaient à 27-11 à la fin de la première mi-temps.

La seconde mi-temps a commencé avec Meetu gagnant un raid plus un point bonus pour donner de l’espoir aux Haryana Steelers. Il a gagné un autre point bonus lors de son prochain raid alors que les Steelers ont montré qu’ils ne tomberaient pas sans se battre. Quelques minutes plus tard, Bharat a été rattrapé par Monu Hooda alors que Haryana gagnait un autre point important. Une erreur de Vikash Kandola a donné à Manjeet un point de raid crucial alors que les Steelers ont réduit l’écart à 19-32.

Mais Manjeet a été pris lors de son prochain raid par Aman alors que Bengaluru s’assurait qu’ils continuaient à garder leur emprise sur le match. Alors qu’il ne restait que quelques minutes dans le match, les Bengaluru Bulls ont commencé à courir dans le temps et à ne jouer que sur des raids do-or-die. Un effort herculéen de Meetu a donné aux Steelers un SUPER RAID tardif alors que les Steelers ont infligé leur propre ALL OUT. Mais à la fin, cela n’a pas suffi car Bengaluru a réussi à sortir du tapis en tant que vainqueur.

