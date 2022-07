Neeraj Narwal et Surjeet Singh attendent avec beaucoup d’espoir les enchères de la saison 9

Neeraj Narwal a réalisé une brillante performance pour aider le Bihar à remporter une victoire 51-25 sur Odisha lors de son match de la poule A au 69e championnat national masculin senior de Kabaddi ici vendredi.

Le raider a obtenu le meilleur score avec 18 points alors que le Bihar a commencé sa campagne sur une note gagnante aux championnats nationaux.

Alors que les joueurs se concentrent sur le fait d’aider leurs équipes à concourir pour le titre national, parler de la Pro Kabaddi League n’est pas loin de leur esprit alors que le temps presse pour la vente aux enchères PKL-9 en août.

Lorsqu’on lui a demandé en marge s’il pensait aux enchères des joueurs de la saison 9 de Pro Kabaddi, Neeraj Narwal a déclaré: «Dieu prendra soin de tout et quoi qu’il arrive, cela arrivera pour le bien. J’aimerais vraiment jouer à nouveau pour Delhi Dabang KC, mais voyons ce qui se passera, le temps nous le dira. Je cherche également à attirer l’attention des sélectionneurs de l’équipe indienne grâce à mes performances ici aux championnats nationaux. Si je suis sélectionné pour le camp de l’Inde, alors rien de tel.

Narwal a joué un rôle crucial dans le Dabang Delhi KC qui a remporté son premier titre Pro Kabaddi la saison dernière, marquant 47 points en 19 matches.

Se remémorant leur victoire, le raider a déclaré : « C’était vraiment bien de remporter le titre Pro Kabaddi la saison dernière, nous étions très heureux. Notre entraîneur Krishan Kumar Hooda a été très utile. Il nous a donné des opportunités et nous les avons saisies à deux mains. L’environnement de l’équipe était également fantastique et tout le monde s’est soutenu pendant la compétition.

Le défenseur le plus coûteux de la vente aux enchères des joueurs de la saison 8 et le capitaine de Tamil Thalaivas la saison dernière, Surjeet Singh a également partagé ses réflexions sur les prochaines enchères des joueurs.

« Divers entraîneurs des équipes Pro Kabaddi sont ici et ils regardent nos performances. Ils décideront qui ils veulent choisir pour la saison de cette année à partir d’ici. Nous attendions les dates des enchères Pro Kabaddi et elles ont finalement été annoncées aujourd’hui. Beaucoup de nouveaux joueurs auront la chance de jouer dans le Pro Kabaddi cette année », a déclaré le défenseur après avoir aidé Services Sports Control Board à vaincre Pondichéry 54-20 lors de leur match de la poule B.

En plus de donner le meilleur de lui-même pour la franchise qui le choisit dans les enchères de joueurs, Surjeet tient également à encadrer les jeunes joueurs de son équipe : « Je chercherai certainement à donner mon 100 % à l’équipe qui me choisira dans les enchères de joueurs. Il y a beaucoup de jeunes joueurs, qui jouent bien. Je cherche aussi à les guider. J’ai eu l’occasion d’encadrer des joueurs lorsque j’étais capitaine des Tamil Thalaivas la saison dernière. J’ai continué à essayer de motiver mes joueurs et j’ai veillé à ce qu’ils ne ressentent pas la pression lorsqu’ils commettaient des erreurs.

Les enchères des joueurs de la saison 9 de la Pro Kabaddi League se tiendront du 5 au 6 août 2022 à Mumbai.

