Neeraj Chopra vise à créer l’histoire avec l’or en finale

Alors que l’as du lancer de javelot indien et médaillé d’or de Tokyo 2020 Neeraj Chopra vise à entrer dans l’histoire des Championnats du monde d’athlétisme à Eugene, aux États-Unis, dimanche, le joueur de 24 ans cherchera également à décrocher la gloire aux Jeux du Commonwealth de Birmingham, qui commencent moins d’une semaine après l’événement mondial.

Une médaille d’or aux Championnats du monde sera historique pour le pays, tout comme le podium du champion de lanceur aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo. Chopra sera également plus que désireux de décrocher la gloire à Birmingham, étant donné que l’édition 2018 des Jeux de Gold Coast a pratiquement confirmé son statut d’avenir de l’Inde en athlétisme.

Avant de faire ses débuts au CWG en 2018, le natif de Panipat était déjà champion du monde junior et avait commencé à se faire un nom dans le circuit senior. Son talent pour écrire l’histoire a été mis en évidence à Gold Coast où il a lancé la lance à 86,47 mètres, à seulement un centimètre du record personnel de l’époque, pour remporter l’or.

Alors que son objectif serait certainement de remporter le titre insaisissable aux Championnats du monde lundi et de devenir le premier athlète masculin indien à décrocher une médaille lors du plus grand événement d’athlétisme au monde, Chopra serait tout aussi désireux de conserver le titre CWG à Birmingham. , compte tenu de l’importance historique des Jeux et du fait que les événements multidisciplinaires génèrent une énorme vague d’intérêt dans le pays.

Les étoiles brillent pour l’athlète champion alors qu’il continue de remporter une médaille après l’autre dans les compétitions internationales et de battre des records nationaux en toute impunité.

Une récente publication sur les réseaux sociaux de Chopra selon laquelle il vise toujours l’or est une indication suffisante qu’il est suffisamment motivé pour les Mondiaux et le CWG, même si seulement 12 jours séparent les deux événements.

« Je ne me bats pas pour gagner, je me bats pour l’excellence, je me bats pour m’améliorer. L’or est l’objectif, donc je travaille dur de manière constante et je me concentre sur l’amélioration », avait récemment déclaré Chopra.

Le même combat qu’il avait montré aux Jeux olympiques de Tokyo où il a détruit les prévisions de pré-saison pour battre l’Allemand Johannes Vetter, le Tchèque Jakub Vadlejch et d’autres avec un lancer en or de 87,58 mètres.

À bien y penser, la gloire olympique est survenue moins de cinq ans après ses exploits aux Championnats du monde U-20 en 2016, où Chopra a battu le record du monde junior avec un lancer massif de 86,48 mètres en route vers le titre. Depuis ce jour à Bydgoszcz, en Pologne, rien, pas même un verrouillage prolongé de Covid-19 ou une blessure débilitante suivie d’une opération au coude, n’a pu arrêter Chopra dans sa poursuite.

En effet, Chopra a traversé beaucoup de choses ces dernières années, notamment en 2019, car il a été hors de combat pendant huit mois suite à une opération au coude pour retirer des fragments d’os. La blessure avait frappé juste au moment où Naib Subedar, alors âgé de 23 ans, dans l’armée indienne, s’était imposé parmi les meilleurs lanceurs de javelot au monde et était sur le point de franchir la barre des 90 mètres.

Même si les gourous de l’athlétisme ont écarté ses chances d’un retour, son expérience difficile dans le village et dans l’agriculture a été l’ingrédient clé qui l’a ramené à sa place, plus fort et plus déterminé qu’auparavant.

Né dans le village de Khandra dans le district de Panipat à Haryana, Chopra est apparu pour la première fois sous les projecteurs lorsqu’il a remporté l’or aux Jeux d’Asie du Sud de 2016 à Guwahati, égalant le record national avec un lancer de 82,23. À seulement 19 ans à l’époque, Chopra a établi un record du monde junior sur le chemin de la médaille d’or aux Championnats du monde U-20 à Bydgoszcz, en Pologne.

Il n’a pas pu se qualifier pour les Jeux olympiques de Rio 2016 car ses efforts sont intervenus après la fin de la période de qualification. Mais ensuite, il a lancé la lance à une distance record de la saison de 86,47 mètres pour remporter l’or aux Jeux du Commonwealth de 2018. Quelques mois plus tard, il remporte l’or aux Jeux asiatiques de Jakarta, réécrivant son propre record national.

L’année a remarquablement bien commencé pour l’athlète, le joueur de 24 ans améliorant son record personnel et son record national à deux reprises, et s’approchant à une courte distance de la barre magique des 90 mètres. Chopra a fait un retour impressionnant à la compétition après Tokyo 2020, battant le record national avec un lancer de 89,30 m pour décrocher l’argent aux Jeux de Paavo Nurmi avant de remporter l’or aux Jeux de Kuortane avec un lancer de 86,69 m.

Poursuivant sa brillante forme, il a de nouveau battu le record national avec un lancer de 89,94 m pour terminer deuxième de la Stockholm Diamond League 2022 en Suède récemment.

Cette même détermination alimentera, espérons-le, son désir de remporter la médaille des Championnats du monde à Eugene dimanche, puis de viser sa deuxième médaille d’or consécutive aux Jeux du Commonwealth lorsque l’événement phare commencera à Birmingham le 29 juillet.

Après tout, Chopra sera littéralement le fer de lance du défi de l’Inde en athlétisme à Birmingham.

