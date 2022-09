Neeraj Chopra veut que ses collègues athlètes soient exposés, s’ouvre sur le “problème en Inde” et explique pourquoi il ne répétera pas l’erreur de Tokyo

Neeraj Chopra a de nouveau gravé son nom dans les livres d’histoire après être devenu le premier Indien à remporter le titre de la finale de la Diamond League jeudi.

Le médaillé d’or olympique a commencé par une faute lors de sa première tentative, mais a sauté à la première place avec un lancer de 88,44 m lors de sa deuxième tentative, qui s’est avérée être son effort gagnant. Il a réussi 88,00 m, 86,11 m, 87,00 m et 83,60 m lors de ses quatre prochains lancers.

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Avec cela, Neeraj a terminé la saison sur une bonne note et a couronné 13 mois stellaires où il a remporté l’or aux Jeux olympiques de Tokyo et la médaille d’argent aux Championnats du monde alors que le joueur de 24 ans de Khandra a réussi à battre son propre record national trois fois. .

Même s’il a exprimé sa joie après son succès à Zurich, Chopra a déclaré qu’il souhaitait que davantage d’Indiens participent dans un proche avenir.

«Il est assez inhabituel que malgré les bons résultats des athlètes indiens aux Jeux du Commonwealth et aux Championnats du monde, j’étais le seul Indien à concourir à Zurich. Je vois que d’autres pays ont une équipe d’athlètes en compétition dans diverses disciplines et je veux que l’Inde aussi envoie un gros contingent pour de tels événements », a déclaré Neeraj lors d’une interaction virtuelle depuis Zurich vendredi.

“Je pense que davantage d’athlètes indiens devraient participer à des événements internationaux, ils se portent bien actuellement et participent à de nombreux événements nationaux.”

“J’exhorte l’AFI, le SAI et le ministère à encourager davantage d’Indiens à participer à des compétitions internationales. Nous avons besoin de plus d’Indiens pour affronter les meilleurs athlètes, les compétitions de classe mondiale afin que nous puissions faire mieux dans des événements comme les Jeux olympiques, les Jeux asiatiques et les Jeux du Commonwealth », a déclaré Neeraj.

Prenant en compte la nette amélioration des résultats des athlètes indiens au cours de la saison qui vient de s’achever, Neeraj a déclaré que c’était le bon moment pour ses compatriotes de se faire connaître avec davantage de tournées et de compétitions internationales.

“C’est bien que d’autres athlètes indiens se débrouillent aussi bien, comme au CWG et nos gars ont bien fait aux Championnats du monde aussi, même s’ils ne sont pas montés sur le podium. Je demanderai à la fédération nationale de leur donner plus de chances de participer à des événements internationaux et de les aider avec des séjours d’entraînement à l’étranger.

“Les installations s’améliorent en Inde, nous aurons bientôt des installations de compétition et d’entraînement en salle. Nous devrions donc pouvoir récolter les fruits des événements internationaux », a ajouté Neeraj.

Interrogé sur ses projets après avoir passé sa pause “bien méritée” avec des vacances en famille, Neeraj a déclaré qu’il se concentrerait sur la saison prochaine.

En fait, les Jeux nationaux, qui se dérouleront dans toutes les villes du Gujarat du 29 septembre au 12 octobre, sont rendus obligatoires par l’Association olympique indienne, les plans de Neeraj devront peut-être être modifiés. L’athlète vedette a cependant affirmé qu’il avait encore besoin de temps pour se remettre de la blessure qui l’avait forcé à manquer les Jeux du Commonwealth à Birmingham.

« Les Jeux nationaux approchent. Je reviens tout juste d’une blessure à l’aine et je ne pourrai peut-être pas m’entraîner pendant une ou deux semaines. Je me concentre donc principalement sur l’année prochaine », a déclaré Neeraj.

Il est cependant sûr d’une chose, qu’il veillera à ne plus reprendre de poids comme il l’a fait après Tokyo 2020.

« La dernière fois, c’était une nouvelle expérience pour moi. Je ne pouvais pas équilibrer les choses et c’est pourquoi j’ai fini par prendre beaucoup de poids et j’ai rencontré des problèmes. Cette fois, je vais tout équilibrer. Veillera à ce que mes missions commerciales soient planifiées en conséquence. La première priorité sera toujours la formation, qui ne doit pas être perturbée. Quoi qu’il en soit, je ne me reposerai pas pendant de nombreux jours hors saison. Je ne vais pas prendre autant de poids cette fois. Je vais bientôt reprendre l’entraînement », a déclaré Neeraj.

https://www.youtube.com/watch?v=B9-0K1zw3Fw” width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Neeraj en a également perdu léger sur le poids des attentes car il a révélé qu’il avait remarqué certaines réactions après sa médaille d’argent aux Championnats du monde pour expliquer pourquoi ce n’était pas une médaille d’or.

“C’est le problème en Inde. Que tout le monde veut une médaille d’or. Il est très important de savoir que dans ce sport, il n’est pas possible d’obtenir une médaille d’or. S’ils arrivent à comprendre cela, ils sauront à quel point l’athlète est sous pression. Les fans doivent également soutenir ceux qui perdent. Les médailles ne sont pas le seul signe d’un bon athlète, mais même participer à un événement mondial l’est aussi. Si les fans en Inde comprennent cela, ils aideront l’athlète à bien faire sous une pression extrême », a déclaré Neeraj.

Lire tout le Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici