Neeraj Chopra une énorme inspiration pour moi : Arjun Babuta

Soutenu par Abhinav Bindra et inspiré par son aîné Neeraj Chopra, le jeune tireur Arjun Babuta cherche à “réaliser” une solide performance au Championnat du monde et à obtenir un quota olympique.

Le joueur de 23 ans a joué un rôle central dans le spectacle impressionnant de l’Inde lors de la Coupe du monde ISSF en cours à Changwon, en Corée, après avoir remporté deux médailles d’or pour le pays.

«Neeraj (Chopra) et moi avons étudié dans le même collège à Chandigarh, bien qu’il soit un lot plus âgé que moi. Mais ce qu’il a réalisé aux Jeux olympiques de 2020 a été un énorme facteur de motivation pour les athlètes comme moi et il est en effet une énorme inspiration », a déclaré Arjun dans une interaction exclusive avec PTI.

A LIRE AUSSI | ” Confiant ” Neeraj Chopra compte sur la ” cohérence ” avec l’objectif d’une médaille insaisissable aux championnats du monde

“Le sport est très difficile pour les jeunes athlètes qui vivent des moments difficiles tous les jours. Mais l’exploit historique de Neeraj a soulevé toute une génération de jeunes athlètes, dont moi, qui sont plus affamés que jamais de gagner quelque chose pour l’Inde sur la plus grande scène », a-t-il ajouté.

Le double exploit de Babuta lors de la Coupe du monde lui vaudra, selon toute vraisemblance, une place dans l’équipe indienne pour les prochains championnats du monde au Caire.

Il a déclaré que la qualification pour les Jeux olympiques de Paris était son plus grand “objectif dans la vie” en ce moment.

“J’avais 19 ans quand j’ai raté l’épreuve de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2019. La douleur et l’agonie étaient atroces, mais je me suis entraîné 24 heures sur 24 pour m’assurer de remporter une médaille à la Coupe du monde”, a déclaré Arjun.

“L’objectif principal, en ce moment, est de réaliser une performance de haut niveau aux Championnats du monde et de se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris”, a-t-il ajouté.

L’homme de 23 ans du Pendjab a déclaré qu’il avait grandi en entendant des histoires sur l’exploit historique de médaille d’or d’Abhinav Bindra aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, lorsqu’il est devenu le premier Indien à remporter un métal jaune individuel aux Jeux.

“Ses réalisations m’ont façonné en tant que tireur. Une personnalité imposante comme lui qui a changé le sport indien en 2008, m’a appris tant de choses sur la vie et le sport », a fait remarquer Arjun.

Au cours de ses années de formation, Arjun a été formé par le célèbre lieutenant-colonel JS Dhillon (retraité), qui a également entraîné Bindra en tant que recrue en 1995.

« Les leçons d’entraînement de Dhillon Sir m’ont amené là où je suis aujourd’hui. Il m’a dit il y a longtemps que je pouvais devenir le prochain Abhinav Bindra si je performais régulièrement et m’a également offert son équipement de tir », a déclaré Arjun.

Arjun a déclaré que l’inclusion du légendaire Autrichien Thomas Farnik en tant qu’entraîneur en chef des fusils étrangers était extrêmement opportune, et que le premier l’a aidé à affiner son jeu de manière considérable.

“Thomas sir (Farnik) a eu un énorme impact positif sur mes performances lors de cette Coupe du monde. Son amour pour le jeu, le rôle qu’il joue en tant que mentor, est tout simplement exceptionnel », a déclaré Arjun.

“Les rôles joués par Joydeep sir (Karmakar) et Suma (Shirur) ont également été incroyables”, a-t-il déclaré.

Arjun a déclaré que bien que sa vie d’athlète ait changé après avoir remporté ses premières médailles d’or pour l’Inde, il chercherait à continuer à travailler dur pour réaliser de plus grands rêves.

“Cela ressemble à un rêve, mais le voyage ne fait que commencer pour moi. Je veux continuer à travailler dur et réaliser des rêves bien plus grands pour rendre mon pays fier », a déclaré Arjun.

“Je voudrais dédier cette victoire à mes parents restés au pays. Ils ont tout fait quand mes jetons étaient en panne. Leur soutien et leur soutien constants m’ont amené là où je suis en ce moment et je ne peux pas leur être plus reconnaissant », a signé Arjun.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.