Neeraj Chopra transpire en Afrique du Sud et partage une vidéo d’une routine d’entraînement incroyable

Le golden boy de l’Inde, le tout premier athlète indien à remporter une médaille de but à la Diamond League, et le médaillé d’or olympique de Tokyo Neeraj Chopra ne ménagent aucun effort pour franchir la barre des 90 mètres.

Chopra, qui s’entraîne actuellement à Potchefstroom en Afrique du Sud, a partagé une vidéo de lui-même et il faut le dire, le joueur de 25 ans semble tout simplement imparable.

Neeraj a été très actif sur les réseaux sociaux récemment, il a partagé plusieurs vidéos et photos alors qu’il se prépare pour la saison à venir. Ce sera une année chargée pour l’as du javelot avec le report des Jeux asiatiques et les champions du monde de l’IAAF prévus pour août plus tard cette année.

Alors que l’athlète indien se prépare pour les défis à venir, sa routine d’entraînement ravit les fans sur les réseaux sociaux.

Dans sa dernière vidéo, Neeraj Chopra peut être vu sauter par-dessus un certain nombre d’obstacles. Bien que cela puisse sembler peu, cela demande beaucoup de force de base.

L’athlète d’Haryana a partagé la vidéo avec la légende “Sauts”. Près d’une heure après le téléchargement de la vidéo, elle a recueilli près de 70 000 j’aime sur Instagram.

Neeraj n’a jusqu’à présent pas été en mesure de franchir la barre des 90 mètres au javelot, mais c’est ce qu’il espère faire cette saison.

Chopra avait raté les Jeux du Commonwealth à Birmingham l’année dernière en raison d’une blessure qu’il avait contractée au Championnat du monde d’athlétisme et après s’être remis de ce revers, il a terminé la saison dernière en beauté en remportant la médaille d’or de la Ligue de diamant avec un lancer de 88,44 mètres.

Plus tôt, Neeraj avait déjà rencontré l’équipe de cricket féminine indienne U-19 lors de sa campagne de Coupe du monde féminine ICC T20 U-19. Chopra a donné un discours d’encouragement aux adolescents indiens avant leur finale contre l’Angleterre U-19.

Et il semble que les paroles de Neeraj Chopra aient eu un effet positif sur les joueuses indiennes alors que l’équipe de Shafali Verma a remporté le titre, qui serait le tout premier trophée ICC remporté par l’équipe féminine indienne à tous les niveaux d’âge.

