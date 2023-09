Neeraj Chopra termine deuxième au javelot masculin lors de la finale de la Diamond League

Neeraj Chopra a terminé deuxième, avec un lancer de 83,80 m, lors de la finale de la Diamond League à Eugene dimanche. Le Tchèque Jakub Vadlejch a gagné avec un lancer de 84,24 m tandis que le Finlandais Oliver Helander, qui a réalisé un meilleur effort de 83,74 m, a terminé troisième.

Neeraj Chopra en finale de la Diamond League 2023 : faits saillants

Chopra, 25 ans, a eu du mal dans les conditions venteuses lors de la grande finale au Hayward Field alors qu’il a commis une faute lors de ses deux tentatives. Son meilleur lancer de la journée a eu lieu lors de la deuxième tentative. Sa série indiquait faute, 83,80 m, 81,37 m, faute, 80,74 et 80,90 m.

C’était son premier lancer en dessous de 85 m de la saison. Il s’était qualifié pour les finales DL à la troisième place. Il avait remporté la finale DL 2022 à Zurich avec un lancer de 88,44 m.

Jakub Vadlejch est devenu champion de la Diamond League pour la troisième fois avec un meilleur lancer de 84,24 m réalisé lors de sa sixième et dernière tentative. Il était en tête du peloton de six depuis le début après son effort du premier tour de 84,01 m.

Vadlejch, qui a remporté le bronze aux Mondiaux de Budapest et l’argent aux Jeux olympiques de Tokyo derrière Chopra, avait également décroché le titre DL en 2017 et 2018.

C’était le même lieu où Chopra avait terminé deuxième aux Championnats du monde 2022.

L’Indien, qui a un record personnel de 89,94 m, a remporté deux meetings individuels de DL à Doha le 5 mai et à Lausanne le 30 juin avant de décrocher une médaille d’or historique aux Championnats du monde le mois dernier.

Neeraj Chopra attend déjà avec impatience le prochain concours.

« Il me reste encore une compétition, les Jeux asiatiques en Chine », a déclaré Neeraj Chopra après avoir échoué à défendre son titre de la Diamond League.

Interrogé sur son influence sur l’athlétisme en Inde, Neeraj a déclaré : « Après l’or olympique, ils croient aussi que nous pouvons aussi gagner. J’étais là-bas à Budapest, j’y ai gagné l’or, et cela va aussi changer quelque chose dans l’athlétisme indien. »

« Dans une grande compétition, je pense que c’est toujours une question d’état d’esprit ; dans une grande compétition, nous n’avons pas besoin de nous préparer. Lorsque nous entrons dans le stade, notre esprit est prêt et notre corps sera prêt pour la compétition. J’aime vraiment rivaliser avec ces gars-là, tous sont de bons amis et nous concourons tous d’une très bonne manière », a ajouté Neeraj Chopra.

Jakub Vadlejch ne pouvait pas croire qu’il avait gagné.

«C’est toujours difficile de rivaliser avec Neeraj, mais la victoire est pour moi très précieuse. Je rêve encore », a déclaré Jakub Vadlejch après avoir remporté la Diamond League.

«Je me sentais très bien. En fait, j’ai eu un lancer à plus de 85 mètres, à plus de 86, mais c’était un centimètre faux. C’était très bien », a-t-il ajouté.

« C’est très difficile, surtout à mon âge, j’ai presque 33 ans, donc c’est difficile mais le lancer du javelot, c’est ma vie, donc j’adore ça », a ajouté Vadlejch.

Jakub Vadlejch a hâte de se retirer après une saison réussie.

«C’est la fin de la saison, et maintenant repos, repos et repos. Demain, peut-être après-demain, je prendrai l’avion pour Prague et ensuite je m’allongerai sur mon lit et rien de plus », a déclaré Vadlejch.

Neeraj n’était devenu que le troisième lanceur de javelot de l’histoire à détenir à la fois les couronnes olympique et mondiale après avoir remporté le titre mondial à Budapest avec un lancer de 88,17 m.

Quelques jours seulement après avoir remporté le titre des Championnats du monde, il a participé à l’étape Zurich DL le 31 août où il a terminé deuxième derrière Vadlejch.

Chopra se rendra désormais aux Jeux asiatiques de Hangzhou qui débuteront plus tard ce mois-ci, où il défendra l’or qu’il a remporté en 2018 en Indonésie.

