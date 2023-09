Neeraj Chopra s’ouvre sur le fait de remporter des médailles avec moins de 100 % et pourquoi la « distance » n’a pas d’importance

Neeraj Chopra a été l’affiche d’or du sport indien ces derniers temps et la superstar de Khandra a encore une fois consolidé son héritage en décrochant l’or au Championnat du monde d’athlétisme. Le joueur de 25 ans est ainsi devenu le troisième lanceur de javelot de l’histoire à détenir à la fois les titres olympiques et mondiaux.

Avant Neeraj, le Tchèque Jan Zelezny et le Norvégien Andreas Thorkildsen ont remporté simultanément les titres olympiques et mondiaux.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait imiter Jan Zelezny, qui a remporté trois titres olympiques et trois titres de champion du monde, lors d’une interaction avec les médias vendredi, Neeraj Chopra a déclaré : « Tout est possible si je reste motivé et concentré dans mon jeu. »

« Mon effort serait de défendre mon titre (Mera koshish hai ki mujhe mera titre phirse dohraana hai) et quel que soit le travail acharné que je dois faire pour y parvenir, je le ferai. »

Le joueur de 25 ans a terminé deuxième de l’épreuve du lancer du javelot masculin lors de la rencontre de la Zurich Diamond League jeudi soir, derrière Jakub Vadlejch.

On lui a demandé si c’était de la fatigue, Neeraj Chopra a déclaré : « Il y avait de la fatigue, oui, mais il y avait aussi une reconnaissance du fait qu’il n’était pas nécessaire de se pousser. J’étais déjà qualifié pour la finale de la Diamond League. »

« Peut-être que pour la première fois j’avais besoin de ces nombreux lancers d’échauffement. J’ai fait un échauffement régulier pendant un moment, puis avec le javelot également. C’était difficile de s’habituer aux conditions. J’ai eu du mal lors des trois premiers lancers, je n’étais pas capable de courir correctement. Je ne pensais pas que j’étais prêt. Au quatrième lancer, j’ai dû me forcer à en faire suffisamment pour être compétitif. L’objectif ici était avant tout de rester compétitif », a-t-il ajouté.

En fait, Neeraj a également révélé qu’il n’était pas à 100 % lors des événements.

« Je ne voulais pas dire cela plus tôt parce que les gens pourraient penser que c’était une excuse. Mais j’avais de la toux et des maux de gorge avant le tour de qualification. J’avais des problèmes. J’ai toujours des problèmes à Zurich », a-t-il déclaré.

REGARDER AUSSI | Le lancer de Neeraj Chopra qui a créé l’histoire et fait de lui un champion du monde

Neeraj avait réussi un lancer de 88,17 m aux Championnats du monde d’athlétisme pour remporter l’or, puis avait lancé 85,71 m lors de la compétition de la Ligue de diamant de Zurich.

Constamment hanté par l’idée d’atteindre la barre des 90 mètres, Neeraj avait déclaré qu’il ne se concentrait pas vraiment sur la distance.

« La distance n’a d’importance que lorsque la médaille ne vous plaît pas. Mais si vous remportez une médaille d’or, la distance n’a pas d’importance. Pour moi, c’est le plus important. Je pensais que j’allais parcourir une grande distance cette fois-ci, mais juste au moment où les choses s’amélioraient, une blessure a perturbé les choses. J’ai eu une blessure en mai à cause de laquelle j’ai dû sauter quelques compétitions. Petit à petit, j’ai travaillé sur ma remise en forme, avec la rééducation et je suis retourné à la Ligue de Diamant de Lausanne, suivie des Championnats du monde d’athlétisme. Les projets concernant les épreuves auxquelles participer n’ont pas fonctionné », a déclaré Neeraj.

« Je ne suis pas satisfait de la distance cette année. L’année dernière, j’avais atteint 89 m dans trois compétitions différentes, cette année j’ai fait en moyenne 88 m. Mais du côté positif, il y a une médaille d’or aux Championnats du monde qui compense cela. Parfois, la distance n’a pas d’importance, le titre oui. Vous ne devriez jamais être satisfait de la distance et devriez toujours travailler à l’améliorer. L’objectif devrait également être de ne pas se blesser », a-t-il ajouté.

Neeraj a insisté sur l’importance de rester en forme et de ne pas se surmener, étant donné qu’il a souffert de douleurs à l’épaule ainsi que d’une blessure à l’aine causée par entraînement en maice qui lui a fait manquer plusieurs compétitions.

« Il est important de comprendre son corps, de savoir où sont ses limites. Vous pourriez vous dépasser dans une compétition, mais les choses pourraient échouer dans la suivante. Il est important de savoir quand tout donner, même si on n’est pas en pleine forme », a déclaré Neeraj.

« Je vais travailler sur la récupération pendant deux jours, puis m’entraîner ici pendant 10 à 12 jours. Je ne me sentais pas non plus très bien à Budapest. Il y a un peu de tension à l’aine, un léger problème à l’épaule… mais je vais maintenant travailler à ma récupération avant les deux dernières compétitions de la saison. »

Neeraj a prévu deux événements consécutifs : l’Eugene Diamond League aux États-Unis les 16 et 17 septembre et les Jeux asiatiques à Hangzhou, en Chine, du 10 au 25 septembre.

« Avant les Jeux asiatiques, il y a la finale de la Eugene Diamond League et il y a très peu de temps disponible. Il y a beaucoup de déplacements, suivis de décalage horaire, l’accent est donc mis sur la réussite des deux compétitions et sur le fait de ne pas se blesser. Il est important de rester en bonne santé et en forme pour commencer à travailler sur la prochaine saison rapidement et dans de bonnes conditions. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait plus ou moins difficile de répéter sa médaille d’or aux prochains Jeux olympiques, Neeraj a déclaré : « C’était un grand défi de remporter le premier titre olympique, et ce sera un plus grand défi de le défendre à nouveau car tout le monde sera préparé. . Ce sera plus stressant que les Jeux olympiques de Tokyo car il y aura beaucoup plus d’attentes qu’avant, même si j’ai mes attentes. »

« Mais le plus important est de me sauver des blessures. Je dois rester en bonne santé et sans blessure pour pouvoir répéter tous mes titres », a ajouté Neeraj.