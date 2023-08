Neeraj Chopra semble prêt à décrocher une autre médaille d’or malgré la lutte de son compatriote pour égaler

Après une autre performance explosive à une époque où ses rivaux avaient du mal à le suivre, Neeraj Chopra semble prêt à remporter la médaille d’or du lancer du javelot aux Championnats du monde dimanche, alors qu’ils cherchent à remonter le moral du camp indien après la campagne décevante du pays. loin.

Neeraj Chopra avait remporté une médaille d’argent lors de l’édition précédente où il avait lancé 88,77 m lors de sa première tentative lors du tour de qualification organisé vendredi et s’était également qualifié pour les Jeux olympiques de Paris 2024. C’était le meilleur effort de sa saison ainsi que le quatrième meilleur lancer de sa carrière.

Le joueur de 25 ans a remporté des médailles d’or aux Jeux olympiques (Tokyo en 2021), aux Jeux asiatiques (2018) et aux Jeux du Commonwealth (2018), en plus de devenir champion de la Ligue de diamant l’année dernière.

Ce n’est un secret pour personne que le champion olympique préfère lancer gros dès sa première tentative et après cela, il a plié bagage et a quitté l’arène de compétition sans faire aucune autre tentative pour conserver ses forces pour la finale très importante de dimanche.

Chopra a fait de même lors du tour de qualification de la dernière édition aux États-Unis avec un lancer de 88,39 m – bien qu’il ait terminé deuxième derrière l’éventuel champion Anderson Peters de Grenade, qui a lancé 89,91 m.

La même chose s’est produite aux Jeux olympiques de Tokyo, où il a remporté une médaille d’or historique.

Même si Chopra n’a participé qu’à deux épreuves de haut niveau cette saison – remportant des titres aux meetings de la Diamond League de Doha et de Lausanne, son lancer de première classe ici vendredi a montré qu’il est en grande forme et en rythme, et qu’il est en passe de remporter la seule couleur jaune. médaille manquante dans son cabinet décoré.

L’absence du champion en titre Peters en finale facilitera également la tâche de Chopra, même si le Grenadien est en difficulté depuis un certain temps. Il n’a même pas pu toucher la barre des 80 m lors de ses trois lancers du tour de qualification.

Il ne restait plus que Jakub Vadlejch de la République tchèque et Julian Weber de l’Allemagne parmi les lanceurs que Chopra avait eu des duels épuisants au cours des deux dernières années après les Jeux olympiques de Tokyo en tant que meilleurs prétendants à l’or dimanche.

Vadlejch, 32 ans, qui avait remporté l’argent et le bronze aux Jeux olympiques de Tokyo et aux Championnats du monde 2022, était entré dans la pièce maîtresse en tant que leader de la saison avec 89,51 m, mais n’a pu réaliser qu’un record de 83,50 m vendredi. Il a également admis que ses lancers n’étaient pas « techniquement idéaux ».

Weber, qui était juste derrière Chopra au deuxième rang du classement de la saison avant la pièce maîtresse, a laissé entendre qu’il avait eu une « mauvaise séance technique » vendredi car il n’a pu réaliser qu’un record de 82,39 m.

De plus, Chopra a battu Vadlejch et Weber lors des rencontres de la Diamond League de Doha et de Lausanne.

Peters est hors de compte, mais le Pakistanais Arshad Nadeem est sorti de nulle part pour prétendre à la médaille d’or et renouveler sa rivalité avec Chopra.

Nadeem, qui a battu Peters l’année dernière pour la médaille d’or aux Jeux du Commonwealth à Birmingham avec un lancer de plus de 90 m, s’est qualifié pour la finale à la deuxième place derrière Chopra avec un record de 86,79 m.

Le Pakistanais de 26 ans est arrivé directement à la compétition sans avoir participé à aucune épreuve de haut niveau après une opération au coude en juin. Mais il peut bouleverser les calculs de Chopra. À Birmingham, il avait refusé à Peters la médaille d’or avec son lancer de 90,18 m, devenant ainsi le deuxième Asiatique à réaliser un lancer de 90 m.

Nadeem a battu Chopra dans la course pour atteindre 90 m en premier, mais le champion olympique indien a été victorieux dans toutes les épreuves mettant en vedette le duo, à commencer par les Jeux d’Asie du Sud de 2016 où le Pakistanais avait remporté une médaille de bronze.

Nadeem était troisième lorsque Chopra a remporté l’or aux Jeux asiatiques de 2018. Il a terminé huitième aux Jeux du Commonwealth de 2018, où Chopra a décroché la médaille d’or.

Nadeem a terminé cinquième aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, où Chopra a remporté l’or. Nadeem a de nouveau terminé cinquième aux Championnats du monde 2022, où Chopra a décroché la médaille d’argent. Il a également terminé septième aux Championnats d’Asie 2017, où Chopra a décroché la médaille d’or.

La forme et l’histoire donneraient l’avantage à Chopra, mais Nadeem ne peut pas être radié.

Non seulement Chopra, mais DP Manu (81,31 m) et Kishore Jena (80,55 m) ont également été retenus puisque trois Indiens se sont qualifiés pour la toute première fois pour la finale d’une épreuve des Championnats du monde.

