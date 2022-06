Apaisant les craintes de toute blessure lors des Jeux de Kuortane en Finlande où il a remporté sa première victoire de l’année, le lanceur de javelot champion olympique Neeraj Chopra a déclaré qu’il était impatient de commencer sa saison de Diamond League à Stockholm le 30 juin.

Lisez aussi: Neeraj remporte l’or au javelot aux Kuortane Games

Chopra, 24 ans, a glissé après sa troisième tentative à Kuortane samedi. Les conditions étaient dangereuses pour une compétition de lancer de javelot avec une montée humide et glissante à cause des pluies. Il a perdu l’équilibre après avoir relâché la lance lors de sa troisième tentative et a fait une mauvaise chute avec son épaule gauche heurtant le gazon.

Chopra a remporté la compétition avec son premier lancer – sa seule tentative légale – de 86,69 m. Il n’a pris que trois tentatives, tout comme les deuxième et troisième places – le champion olympique de Trinité-et-Tobago 2012 Keshorn Walcott (86,64 m) et le champion du monde en titre Anderson Peters (84,75 m) de Grenade.

« Des conditions difficiles avec la météo, mais heureux d’obtenir ma première victoire de la saison ici à Kuortane », a écrit Chopra dans un post Instagram.

« Je me sens bien et j’ai hâte de commencer ma saison de Diamond League au @bauhausgalan (Stockholm Diamond League) le 30. »

Son lancer n’était pas aussi important que l’effort de 89,30 m alors qu’il terminait deuxième des Jeux Paavo Nurmi à Turku, en Finlande, dans un peloton étoilé mardi, mais la victoire renforcera sûrement sa confiance avant la Stockholm Diamond League.

La Fédération indienne d’athlétisme (AFI) a également déclaré que « tout va bien » avec Chopra.

REGARDER: Le lancer décisif du titre de Neeraj Chopra à Kuortane

« Des nouvelles de Kuortane : tout va bien pour @Neeraj_chopra1 après cette mauvaise erreur lors de sa troisième tentative. Rien à craindre. Bravo #NeerajChopra, félicitations pour une autre performance de première classe », a tweeté l’AFI.

Nouvelles de Kuortane : Tout va bien avec @Neeraj_chopra1 après cette mauvaise erreur lors de sa troisième tentative. Rien à craindre 👍 Bien fait #NeerajChoprafélicitations pour une autre performance de première classe 👏 #Indianathletics pic.twitter.com/EaMHJAGi6v — Fédération indienne d’athlétisme (@afiindia) 18 juin 2022

Peters, qui a été battu par Chopra deux fois en quatre jours, est en tête du classement cette saison avec son lancer monstre de 93,07 m tout en remportant l’or dans la Doha Diamond League le mois dernier. L’effort de 89,30 m de Chopra à Turku est cinquième pour la saison.

Chopra avait fait un retour spectaculaire à la compétition après sa médaille d’or historique aux Jeux olympiques de Tokyo avec un lancer époustouflant de 89,30 m pour briser son propre record national, qui l’a placé deuxième aux Jeux de Paavo Nurmi.

Le premier événement compétitif de Chopra après un peu plus de 10 mois était tout simplement extraordinaire car il a presque touché la barre convoitée des 90 m, considérée comme l’étalon-or dans le monde du lancer de javelot.

Son précédent record national était de 88,07 m qu’il avait établi à Patiala en mars de l’année dernière. Il avait remporté l’or aux Jeux olympiques de Tokyo avec un lancer de 87,58 m le 7 août 2021.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.