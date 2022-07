Neeraj Chopra se retire des matchs de Birmingham avec blessure

Neeraj Chopra s’est retiré des Jeux du Commonwealth 2022 en raison de problèmes de blessure. Il avait remporté une médaille d’argent au Championnat du monde d’athlétisme récemment conclu à Eugene Oregon – la deuxième médaille de l’Inde aux Mondiaux – avec un lancer de 88,13 m. Il aurait subi une légère entorse à la cuisse droite lors de l’événement.

Anderson Peters sur Grenade avait remporté l’or aux Mondiaux.

Chopra était sur le point de défendre sa couronne de l’édition précédente du CWG sur la Gold Coast australienne. Avant de faire ses débuts au CWG en 2018, Neeraj était déjà champion du monde junior et avait lancé le javelot à 86,47 mètres, à seulement un centimètre de son record personnel de l’époque, pour remporter l’or.

Quelques mois plus tard, Neeraj a remporté l’or aux Jeux asiatiques de Jakarta, réécrivant son propre record national. Le joueur de 24 ans avait depuis amélioré son record personnel et son record national à deux reprises et s’était approché de la barre magique des 90 mètres. Neeraj a fait un retour impressionnant à la compétition après Tokyo 2020, battant le record national avec un lancer de 89,30 m pour décrocher l’argent aux Paavo Nurmi Games, puis a de nouveau battu le record national avec un lancer de 89,94 m pour terminer deuxième de la Stockholm Diamond League 2022. en Suède récemment.

