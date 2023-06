Neeraj Chopra, Sania Mirza et d’autres athlètes envoient leurs condoléances après l’horrible accident de train d’Odisha

L’horrible accident de train dans le district de Balasore à Odisha, qui a coûté la vie à plusieurs personnes et fait de nombreux blessés, a secoué la nation et laissé la population dans un état de choc.

Trois trains ont déraillé et se sont renversés les uns sur les autres dans l’un des accidents les plus horribles que le pays ait connus.

Des athlètes de tous les horizons sportifs ont exprimé leurs condoléances à la suite de ce malheureux accident.

L’athlète de lancer de javelot médaillé d’or aux Jeux olympiques de Toko, Neeraj Chopra, a publié un tweet qui disait: «Je me suis réveillé pour lire la nouvelle de l’horrible tragédie d’Odisha. Mes pensées et mes prières accompagnent les amis et les familles de toutes les personnes touchées. Om shanti. »

La star du tennis Sania Mirza a partagé un message qui disait: « Tellement attristé d’apprendre l’accident de train dévastateur à Odhisa. Mes pensées et mes prières avec les gens et leurs familles. Force et prières ».

La star indienne du kabaddi, Pawan Sherawat, s’est emparée de son pseudo sur les réseaux sociaux pour dire: «C’est déchirant d’entendre parler des victimes de l’accident de train d’Odisha. Mes plus sincères condoléances aux personnes touchées. Que Dieu donne la force aux victimes et aux familles »

La Super League indienne s’est rendue sur Twitter pour partager sa dévastation et exprimer ses condoléances à la suite du tragique accident.

L’équipe ISL Odisha FC a déclaré: «Nous sommes dévastés d’apprendre l’accident de train à Balasore qui a coûté la vie à de nombreux passagers de manière assez tragique. Nos condoléances vont aux familles des personnes touchées. Ils sont dans nos pensées et nos prières à cette heure. »

Il est rapporté que l’accident s’est produit près de la station Bahanaga Baazar à Balasore vers 19 heures vendredi soir.

Selon les rapports, les autocars du Bengaluru-Howrah Superfast Express ont déraillé et sont tombés sur les voies adjacentes, causant d’autres dommages.