Neeraj Chopra reviendra-t-il à l’action à la Lausanne Diamond League ?

Neeraj Chopra devrait bientôt reprendre ses activités au Lausanne Diamond League Meeting 2022, qui débutera le 26 août. Le médaillé d’or de Tokyo 2020 a raté les Jeux du Commonwealth de Birmingham en 2022 en raison d’une blessure à l’aine, qu’il a subie alors qu’il remportait l’argent aux Mondiaux d’athlétisme Championnats à Eugène.

Le nom de Neeraj figure même sur la liste des concurrents pour l’épreuve de lancer de javelot au Lausanne Diamond League Meeting 2022, mais l’athlète vedette n’a pas encore confirmé sa participation à l’événement.

La Diamond League à Lausanne est la dernière où le lancer du javelot sera organisé et déterminera les six premiers finalistes de la grande finale qui se tiendra à Zurich les 6 et 7 septembre.

Chopra est actuellement classé quatrième du classement grâce à sa deuxième place à la Stockholm Diamond League. Vitezslav Vesely de la République tchèque et Oliver Helander de la Finlande sont aux septième et 10e places avec 5 et 4 points respectivement, et peuvent dépasser Neeraj s’ils terminent dans le top 5 à Lausanne et que Chopra ne participe pas.

Neeraj est actuellement à Sarrebruck, en Allemagne, avec son entraîneur, le Dr Klaus Bartonietz, et le physio Ishaan Marwaha. Selon certaines informations, il a commencé des séances de lancer léger dans son parcours de rééducation et de récupération, mais il lui faudra encore quelques jours pour évaluer si son corps est prêt pour la compétition.

“Neeraj travaille sur sa rééducation et son équipe prendra un appel au sujet de la Lausanne Diamond League plus près de l’événement”, a déclaré une source au PTI.

Un grand merci à Anke Rehlinger, ministre-présidente de la Sarre et ancienne athlète, pour nous avoir accueillis hier dans sa résidence. C’était rafraîchissant de faire une pause dans mon entraînement et ma rééducation pour partager des histoires de notre temps sur l’athlétisme. 🙏🏻 pic.twitter.com/DVWyf5p5cK — Neeraj Chopra (@Neeraj_chopra1) 10 août 2022

« J’avais été mal à l’aise après la traction que j’avais ressentie à l’aine lors de mon quatrième lancer aux Championnats du monde. Après avoir fait l’objet d’une enquête médicale hier par un groupe de médecins ici aux États-Unis, une souche mineure a été découverte et on m’a conseillé de suivre une rééducation et de lui donner du repos pendant les prochaines semaines », avait tweeté Chopra.

Neeraj a fait un retour impressionnant à la compétition après Tokyo 2020, battant le record national avec un lancer de 89,30 m pour décrocher l’argent aux Paavo Nurmi Games, puis a de nouveau battu le record national avec un lancer de 89,94 m pour terminer deuxième de la Stockholm Diamond League 2022. en Suède récemment.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici