Neeraj Chopra rencontre Sania Mirza aux CNN-News18 Indian of The Year Awards 2022

Le médaillé d’or olympique de Tokyo, Neeraj Chopra, a rencontré la vétéran du tennis indien Sania Mirza lors des prix CNN-News18 Indian of The Year 2022. Les deux personnalités sportives emblématiques ont honoré l’événement à New Delhi.

Le lanceur de javelot Chopra a remporté le prestigieux prix CNN-News18 Indian of The Year 2022. Après avoir remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques, Chopra est instantanément devenu une icône de la jeunesse alors que plusieurs jeunes ont commencé à faire de l’athlétisme. Il a reçu le prix de l’ancien capitaine de l’équipe indienne de cricket Kapil Dev et de l’acteur de Bollywood Ranveer Singh.

« Les enfants ont une passion pour le sport à Haryana. Il y a une culture sportive dans l’état. Les personnes qui aspirent à réussir doivent déployer leurs efforts à 100% et elles seront certainement en mesure de donner l’exemple », a-t-il déclaré après avoir reçu le prix.

Le joueur de 24 ans a reçu le prix de l’Indien de l’année 2022 de CNN-News18 dans la catégorie sport.

Pendant ce temps, Sania Mirza, six fois vainqueur du Grand Chelem, a reçu le prix Outstanding Achievement CNN-News18 Indian of the Year (IOTY) 2022.

“Le tennis restera toujours en moi”, a-t-elle déclaré en recevant le prix des mains d’Anurag Thakur, ministre de la Jeunesse et des Sports. « Les priorités changent. Je voulais faire un retour après mon bébé, qui a quatre ans maintenant. J’ai pu atteindre le sommet du jeu. Je pense qu’il est temps. C’était une décision difficile. J’ai encore quelques mois de tennis en moi… Il est temps de passer le relais… »

“J’ai commencé mon voyage en 2003. Trente ans de ma vie, j’ai joué au tennis. Cela a fait de moi ce que je suis. Je le chérirai toujours. Il y a un temps et un lieu pour tout… Il est temps d’être fier de l’histoire que j’ai, des réalisations, mais il est temps de passer à autre chose », a-t-elle déclaré, ajoutant:« Gagner, marcher sur le court, ça va me manquer, mais c’est la vie …”

«Je soigne une blessure au coude… J’espère que je jouerai en Australie cette année et que je l’appellerai ensuite, a-t-elle déclaré.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici