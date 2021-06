Neeraj Chopra remporte l’or au javelot lors de la rencontre avec la Cidade de Lisboa alors qu’il s’échauffe pour les Jeux olympiques de Tokyo

L’Indien Neeraj Chopra a remporté jeudi la médaille d’or du javelot au Meeting Cidade de Lisboa jeudi, avec un lancer de 83,18 mètres enregistré lors de son sixième et dernier essai. Dans le peloton de cinq concurrents portugais, le meilleur lancer de Chopra, 23 ans, était de 83,18 m, ce qui s’est avéré être une médaille d’or alors que les autres concurrents n’ont pas franchi la barre des 80 m. Alors que Leandro Ramos du Portugal a terminé deuxième avec un lancer de 72,46 m, Francisco Fernandes, également du Portugal, a terminé troisième avec un lancer de 57,25 m.

Le premier lancer de Chopra était de 80,71 m tandis que ses deuxième et troisième tentatives n’étaient pas des lancers. Il n’a pas réussi à obtenir un bon rythme en quatrième et n’a pu enregistrer qu’un lancer de 78,50 m. Sa cinquième tentative n’était pas non plus un lancer tandis que le dernier et le sixième lancer étaient de 83,18 m.

Chopra a un record de la saison de 88,07 m enregistré en mars à Patiala. Sa performance de jeudi a indiqué qu’il pourrait prendre plus de temps pour retrouver sa netteté compétitive.

La compétition de Lisbonne a marqué le retour de Chopra en sol étranger après près de 18 mois.

En janvier 2020, il a participé à la rencontre nationale sud-africaine à Potchefstroom, enregistrant un lancer de 87,86 m pour améliorer la norme de qualification olympique de Tokyo de 85 m. Par la suite, il n’a pas pu concourir au niveau international en raison de la pandémie.

La semaine dernière, il a obtenu un visa pour se rendre en France, puis il a déménagé pour concourir au Portugal.

